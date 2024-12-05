報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年12月5日星期四
技術取勝
投資策略
金管局准待「上會」買家借八成按揭 限2021至23年入市適用 分析：助減新盤撻訂宗數
《人民日報》：GDP增5%「左右」可接受
韓戒嚴風波影響微 港股微跌3點
新世界再易帥 着眼處理內地「高價貨」
港上月PMI降至51.2 新訂單增幅收窄 憂貿易壁壘 企業悲觀情緒見13個月高
內地財新服務業PMI 上月回落至51.5
渣打冀未來5年新增資金流入2000億美元
商湯完成戰略重組 生成式AI為核心業務
ESR獲提私有化 每股作價13元
GM：重組中國業務成本逾390億 合資企業減值226億 股價早段逆市跌1%
蘋果投資印尼增10倍 換解除iPhone 16禁售
彭博：7-11日母企擬分拆北美業務上市集資515億
張兆聰：匯量整固多時 小注博突破
港元定存匯豐7日年息高見9厘
美元定存高息精選
技術取勝：蔚來約40元難言突破
曾勵珍任TVB執董 年薪逾454萬
劉思明：中資電訊股低位回升 聯通有追落後機會
周顯：快餐店難與兩餸飯競爭
湯文亮：問人借錢不要給抵押品
長實趙國雄：政府可考慮重推勾地 市場變化大 賣地政策不變會落後形勢
政府2013年取消勾地 重掌賣地主導權
牛氣黃毅山5470萬購天瀧4房戶
仲量聯行料明年底新盤供求較平衡
接管人放售馮祥記太子舖 估值7800萬
韓婉萍月底卸任地監局CEO
中金劉剛：深圳二手樓價近周回升 或率先復蘇
技術取勝：蔚來約40元難言突破
【明報專訊】網易雲音樂131元遇阻（圖）
上 / 下一篇新聞
金管局准待「上會」買家借八成按揭 限2021至23年入市適用 分析：助減新盤撻訂宗數
《人民日報》：GDP增5%「左右」可接受
韓戒嚴風波影響微 港股微跌3點
新世界再易帥 着眼處理內地「高價貨」
港上月PMI降至51.2 新訂單增幅收窄 憂貿易壁壘 企業悲觀情緒見13個月高
內地財新服務業PMI 上月回落至51.5
渣打冀未來5年新增資金流入2000億美元
商湯完成戰略重組 生成式AI為核心業務
ESR獲提私有化 每股作價13元
GM：重組中國業務成本逾390億 合資企業減值226億 股價早段逆市跌1%
蘋果投資印尼增10倍 換解除iPhone 16禁售
彭博：7-11日母企擬分拆北美業務上市集資515億
張兆聰：匯量整固多時 小注博突破
港元定存匯豐7日年息高見9厘
美元定存高息精選
技術取勝：蔚來約40元難言突破
曾勵珍任TVB執董 年薪逾454萬
劉思明：中資電訊股低位回升 聯通有追落後機會
周顯：快餐店難與兩餸飯競爭
湯文亮：問人借錢不要給抵押品
長實趙國雄：政府可考慮重推勾地 市場變化大 賣地政策不變會落後形勢
政府2013年取消勾地 重掌賣地主導權
牛氣黃毅山5470萬購天瀧4房戶
仲量聯行料明年底新盤供求較平衡
接管人放售馮祥記太子舖 估值7800萬
韓婉萍月底卸任地監局CEO
中金劉剛：深圳二手樓價近周回升 或率先復蘇
金管局准待「上會」買家借八成按揭 限2021至23年入市適用 分析：助減新盤撻訂宗數
《人民日報》：GDP增5%「左右」可接受
韓戒嚴風波影響微 港股微跌3點
新世界再易帥 着眼處理內地「高價貨」
港上月PMI降至51.2 新訂單增幅收窄 憂貿易壁壘 企業悲觀情緒見13個月高
內地財新服務業PMI 上月回落至51.5
渣打冀未來5年新增資金流入2000億美元
商湯完成戰略重組 生成式AI為核心業務
ESR獲提私有化 每股作價13元
GM：重組中國業務成本逾390億 合資企業減值226億 股價早段逆市跌1%
蘋果投資印尼增10倍 換解除iPhone 16禁售
彭博：7-11日母企擬分拆北美業務上市集資515億
張兆聰：匯量整固多時 小注博突破
港元定存匯豐7日年息高見9厘
美元定存高息精選
曾勵珍任TVB執董 年薪逾454萬
劉思明：中資電訊股低位回升 聯通有追落後機會
周顯：快餐店難與兩餸飯競爭
湯文亮：問人借錢不要給抵押品
長實趙國雄：政府可考慮重推勾地 市場變化大 賣地政策不變會落後形勢
政府2013年取消勾地 重掌賣地主導權
牛氣黃毅山5470萬購天瀧4房戶
仲量聯行料明年底新盤供求較平衡
接管人放售馮祥記太子舖 估值7800萬
韓婉萍月底卸任地監局CEO
中金劉剛：深圳二手樓價近周回升 或率先復蘇
prev
next