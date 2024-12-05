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經濟
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彭博：7-11日母企擬分拆北美業務上市集資515億

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，7-11便利店母企Seven & i Holdings（日：3382）的始創家族提出價值9萬億日圓（約4644億港元）的「管理層收購」（MBO）計劃後，擬透過將北美便利店及加油站業務分拆上市，緩解融資問題，應對Circle K（OK便利店）加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）（加：ATD）提出的7.1萬億日圓（約3664億港元）收購提案。

Seven & i將被分為3個實體

知情人士稱，Seven & i管理層與投資者伊藤忠商事，擬透過為北美業務首次公開募股（IPO），集資1萬億日圓（約515億港元），用於償還三井住友金融集團、三菱UFJ金融集團及瑞穗金融集團等貸款機構的6萬億日圓貸款中的部分款項。

消息指出，Seven & i計劃在北美業務上市後，仍保留部分股權。若加上已宣布分拆的日本超市和零售業務，Seven & i實際上將被拆分為3個實體。與Seven & i始創家族參與收購的伊藤忠商事，目前經營FamilyMart（全家便利店），是 7-11的競爭對手，任何交易都可能實現協同效應。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕分拆上市 管理層收購（MBO） 7-11便利店

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