彭博：7-11日母企擬分拆北美業務上市集資515億

Seven & i將被分為3個實體

知情人士稱，Seven & i管理層與投資者伊藤忠商事，擬透過為北美業務首次公開募股（IPO），集資1萬億日圓（約515億港元），用於償還三井住友金融集團、三菱UFJ金融集團及瑞穗金融集團等貸款機構的6萬億日圓貸款中的部分款項。

消息指出，Seven & i計劃在北美業務上市後，仍保留部分股權。若加上已宣布分拆的日本超市和零售業務，Seven & i實際上將被拆分為3個實體。與Seven & i始創家族參與收購的伊藤忠商事，目前經營FamilyMart（全家便利店），是 7-11的競爭對手，任何交易都可能實現協同效應。

（彭博社）

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