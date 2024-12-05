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經濟
國際金融

蘋果投資印尼增10倍 換解除iPhone 16禁售

【明報專訊】印尼政府表示，已收到蘋果公司（美：AAPL）加碼後的價值10億美元投資承諾。這是蘋果為爭取印尼政府解除iPhone 16銷售禁令的最新行動。印尼政府披露的最新投資金額，是蘋果11月底所提出的1億美元投資額的10倍。彭博社指出，蘋果最初準備在印尼投資僅1000萬美元，以購買萬隆市的一家配件和零件廠，但投資計劃未獲印尼當局認可。

印尼政府：蘋果確認投資10億美元

印尼投資部長Rosan Roeslani表示，政府與蘋果已確認10億美元的投資額，是「第一階段」的支出，預期一周內將收到蘋果的書面承諾。他說，政府希望看到公平，蘋果在印尼得到好處，就要在這裏投資，創造就業。

印尼目前禁止蘋果最新的iPhone 16系列在境內銷售，理由是蘋果未遵守iPhone和iPad的零件本土化要求。印尼當局一直強調，蘋果向印尼提供的投資，必須較越南高。蘋果已在越南投入約150億美元，建造工廠設施。

根據印尼工業部的數據，蘋果去年在印尼賣出261萬部iPhone，是蘋果在東南亞最大的市場。相比下，越南去年iPhone銷量為143萬部。

彭博社稱印尼政府一直對企業投資採取強硬立場，除要求企業加大投資，也注重保護本土產業，例如強制字節跳動旗下TikTok，在當地刪除購物功能，以保護本土零售業。印尼亦禁止鎳等原材料出口，以促使業界在印尼加工，建立電池工廠。

App Store高佣金 英開發者集體起訴

此外，蘋果因旗下App Store高達30%的佣金政策，被英國開發者集體起訴。負責此案的英國反壟斷政策教授Sean Ennis透露，若蘋果敗訴，可能要向多達1.3萬名開發者，返還高達7.85億鎊（約77億港元）的費用。

（綜合報道）

[國際金融]

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