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經濟
國際金融

GM：重組中國業務成本逾390億 合資企業減值226億 股價早段逆市跌1%

【明報專訊】通用汽車（美：GM）披露，其陷入困境的中國汽車業務，將產生價值逾50億美元（逾390億港元）的資產減值及費用。根據周三的申報文件，通用汽車預計，其在華合資業務將減值29億美元（約226億港元），另將為關閉中國工廠，並重組在華業務，產生27億美元（約210億港元）的費用。通用汽車股價早段跌逾1%。美股三大指數早段上漲，道指升逾百點。

通用汽車與上汽集團（滬：600104）組成的合資企業上汽通用汽車（SAIC-GM），在中國生產Buick、雪佛蘭（Chevrolet）和Cadillac品牌的汽車。作為全球最大汽車市場，中國業務曾是通用汽車的利潤引擎，直至2017年，該業務每年利潤仍達到20億美元。不過今年頭9個月，通用汽車的在華業務已虧損3.47億美元。在今次減值前，通用汽車截至去年底，對其與上汽集團合資企業的股份估值為64億美元。

首9月華業務蝕3.5億美元

通用汽車稱，在發現合資企業價值下降並非暫時性後，作出了資產減值的決定。該公司表示在與合資企業進行「某些重組行動」時，「非現金支出」是必要，但尚未透露重組的細節。大部分非現金項目將計入第四季。雖然資產減值與業務重組將會令純利減少，但不會影響調整後的收益。

通用汽車行政總裁Mary Barra在7月警告，對於許多虧損的公司來說，中國市場正變得難以維持。在Barra的領導下，通用汽車退出了大量海外市場，包括歐洲、澳洲、印度和東南亞部分地區。倘再撤出中國，將進一步縮小該公司的全球影響力，使其更依賴北美本土市場。

今年頭11個月上汽通用汽車銷量按年跌59%至370,989輛，同期中國新能源車龍頭比亞迪（1211）銷量是上汽通用汽車的10倍以上。隨着中國電動車品牌崛起，市場競爭趨於激烈，歐美、日韓的汽車製造商近年開始關閉在華廠房，並沽出合資企業的股份。

不過通用汽車發言人Jim Cain表示，雖然在中國市場遇到困難，但通用汽車和上汽相信合資企業仍能恢復盈利，即使沒有新現金注資，也可以重組合資企業。

美「小非農」職位增長遜預期

昨公布俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在11月增長放緩至14.6萬個，較10月下修至18.4萬個的增幅進一步下滑，增長略低於分析師預期的15萬個。最新數據反映美國就業市場仍具韌性，儘管招聘速度有所放慢。不過美國11月非製造業指數降至52.1，遠低於10月的56，且低於分析師預期的55.5，服務業活動增速是3個月來最低。

OECD料今年全球經濟增長3.2%

經合組織（OECD）公布最新的全球經濟展望，由於通脹回落、就業增長及減息，有助於抵消一些國家的財政緊縮，預計今年全球經濟將增長3.2%，而明年及後年將增長3.3%。

由於美國候任總統特朗普警告將向貿易伙伴提高關稅，全球貿易前景變得陰雲密佈。OECD警告，貿易緊張局勢加劇，以及保護主義抬頭，都可能會擾亂供應鏈，提高物價，並對經濟增長產生負面影響。

OECD預計由於就業市場降溫，導致消費者支出放緩，美國經濟增長將由今年的2.8%，降至2025年的2.4%，並在2026年降至2.1%。該組織又預計，中國經濟增長將由今年的4.9%，放緩至2025年的4.7%，並於2026年進一步放慢至4.4%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕ISM非製造業指數 小非農 重組 減值 中國 通用汽車（GM）

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