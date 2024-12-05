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經濟

港上月PMI降至51.2 新訂單增幅收窄 憂貿易壁壘 企業悲觀情緒見13個月高

【明報專訊】標普全球公布，經季節調整後的香港採購經理指數（PMI）於11月按月下降1至51.2，但仍處於擴張區間。報告指出，由於新訂單增幅收窄，尤其是海外和中國內地的新業務量由升轉跌，企業的經營活動擴展速度因此放緩。報告指企業悲觀情緒升至13個月高位，反映對貿易壁壘風險的擔憂。同時，出口訂單轉跌也進一步表明外部需求疲弱。

明報記者 黃志偉

從分項指數來看，產出指數按月下降2.3至51.2；新訂單指數減少2至51。「來自中國內地的新業務」指數下降4至46.8，進入收縮區間；新出口訂單指數下降至48.4，顯示外部需求仍疲弱。標普全球表示，來自中國內地和海外訂單減少，原因在於客戶縮減財政預算、競爭劇烈等。

就業指數回升 投入成本降

報告提到，為清理未完成的訂單，企業開始增聘員工，就業指數由上月的49.8回升至50.8；而新增職位集中於批發和零售業。此外，11月企業的投入成本降至2021年1月以來的最低水平，反映通脹壓力下降。輸出價格指數按月下降0.7個百分點至51.2，投入價格指數下降2至51.4。

分析：產出增速放緩 景氣仍持續

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，根據10月及11月的PMI數據，第四季香港經濟增長有所改善，即使最新數據顯示產出增速放緩，但景氣依然持續。另企業亦開始增聘員工，這是今年5月以來的首次。

潘提到，投入成本通脹降溫至接近4年低位，為香港經濟紓緩了銷售價格通脹壓力。不過，報告指企業的悲觀情緒升至13個月高位，營商信心顯然低迷，這多少反映了業者有關貿易壁壘風險對後市影響的憂慮。此外，11月出口訂單由升轉跌，反映外部需求疲弱。

相關字詞﹕香港PMI 標普全球

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