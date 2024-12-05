《人民日報》：GDP增5%「左右」可接受

更注重實現質的有效提升

文章表示，近期經濟企穩回升勢頭增強，積極因素累積增加，對完成全年經濟社會發展目標任務的信心更充足。但很多積極變化只是初步，經濟回升向好基礎仍不牢固。當前中國經濟更加注重實現質的有效提升及量的合理增長，不是簡單以GDP論英雄。即使暫時提速，亦會透支未來增長。

文章認為，相較於速度，判斷經濟好不好，更要看發展動力是否強勁、經濟結構是否合理，亦要看創新驅動力是否更強、發展是否更協調、人民是否更幸福安康、綠色底氣及開放水平等。另外，國際環境更趨複雜嚴峻，世界經濟不穩定、國際政治不確定增加，個別國家對中國的遏制打壓可能升級，國內消費增長勢頭仍較弱，穩投資難度加大，要打好存量政策及增量政策組合拳，提振消費、擴大需求，穩住樓市及股市兩個風向標。

《人民日報》上月曾發表文章表示，隨着政策效應不斷顯效，中國全年經濟將呈現前高、中低、後揚走勢，今年實現5%左右經濟增長預期目標的信心在增強。

另一方面，彭博社周二引述消息稱，中央經濟工作會議將於下周三舉行，官媒亦釋出明年經濟增長目標預計維持在約5%的信號。凱基投資策略部主管溫傑表示，明年中國經濟將面對美國政策及中央刺激力度兩項利好利淡因素角力，經濟增長「保5」將困難重重，約4.5%的增長預期或更為現實。