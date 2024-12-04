渣打：私銀客對另類投資興趣增

今年私人銀行獲注入新動力，港府在2024年重新推出「新資本投資者入境計劃」，協助資本投資者通過在香港投資取得居港資格。申請者需要在香港投資不少於3000萬元的獲許投資資產，申請數字持續錄得可觀升幅，投資推廣署長劉凱旋表示：「『新計劃』的申請數字升幅反映高淨值人士對香港充滿信心，當中吸引了經驗豐富的商人和創新企業家，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。」香港作為亞洲領先的國際金融中心，亦是資產及財富管理樞紐，不少資產及財富管理公司正擴張在港的業務規模，有業內人士預計本港的資產管理業務可望於2027年或之前成為全球第一。

港資產管理有望成全球第一

洪子寓表示，渣打已訂下目標，於2026年或之前將新增資金淨流入（net new money）增至800億元，國際富裕客戶人數亦將增至37.5萬。在最新公布的第三季度業績，渣打宣布於5年內在財富管理及零售銀行業務投入約15億美元，招攬更多客戶經理及投資顧問，提升諮詢服務、跨境服務和數碼營運的能力。他又表示，高資產淨值客戶在另類投資需要也十分殷切，包括藝術品、體育、科技、美酒等，也體現家族對投資的熱情和興趣。與此同時，將慈善事業融入投資，在日益分裂的世界中成為一股向善的力量。

儘管環球經濟受地緣政治影響，全球財富增長速度未有出現減慢迹象，根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）2024年《全球財富報告》，直至2028年全球新增財富預計達至628萬億元，當中亞洲地區的貢獻佔比近三成。在亞洲、中東市場富裕人口不斷增加以及全球財富轉移的趨勢下，洪子寓表示，渣打未來更專注照顧富裕及國際銀行客戶的需要，私人銀行的其中一策略是持續招聘經驗豐富的客戶經理，由專業團隊協助客戶實現投資及理財目標，加上渣打環球私人銀行的開放式架構平台（Open Architecture Platform），讓客戶可以獲得首席投資辦公室（CIO）的專業分析以及來自全球的優質產品，自主地挑選投資產品。此外，渣打在財富增值、傳承及分配等各個階段亦提供專業的支援，涵蓋直接投資、企業融資方案、私募股權、創投、結構性融資、財富和遺產規劃、家族辦公室諮詢等多個範疇。

大灣區高淨值人士需求殷切

市場估計，千禧一代將成為最富裕的群體，財富傳承更顯重要。香港特區政府已推出多項措施吸引環球家族辦公室在香港設立或擴展業務，而渣打也配合香港發展成為領先的家族辦公室樞紐。

渣打環球私人銀行早前於香港舉辦首屆全球家辦論壇，以「Connecting families, celebrating life's work」為主題，招待來自大中華區、東南亞、阿聯酋、英國及美國等地200名環球客戶及嘉賓，當中包括來自渣打不同市場的80個全球領先的超高淨值家族。香港吸引之處，在於毗鄰中國內地，成為不少企業與人才落戶的原因。作為總人口達8700萬的城市群，大灣區內高淨值人士對跨境財富管理產品及服務需求殷切。洪子寓表示，渣打今年更與香港投資推廣署及安永會計師事務所合作，於內地多個城市舉辦活動，分享在港設立單一家族辦公室的優勢，講解企業如何透過香港的金融服務配套向外拓展，同時介紹渣打在跨境財富規劃以及融資的全方位服務。

洪子寓指出，香港作為亞洲領先的國際金融中心，匯聚了不少資產及財富管理公司，有報告表示香港有望於2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。渣打的四大財富管理中心以及一站式服務將發揮作用，配合香港的資產管理、私募基金及慈善事業的發展。

對可持續金融產品興趣日增

今年多個地方舉行大選、美聯儲減息、中國推出一系列刺激經濟的政策、貿易角力加劇等，均令投資者更為謹慎。渣打觀察到部分富裕客戶開始從定期存款產品轉移至其他回報穩定的產品，例如固定收益基金、單一債券產品、跨資產投資基金等，此外，富裕客戶亦研究另類投資和私人市場的方案，並對可持續金融產品興趣日增。

面對複雜的投資環境，洪子寓鼓勵客戶分散投資組合，減低風險，在現時的市場環境，渣打建議客戶按其風險胃納及投資目標，多元投資於股票及債券市場，並超配黃金，作為對冲地緣政治風險加劇，以及經濟不明朗的資產類別，股票方面亦可留意美國通訊服務、科技、大型銀行及健康護理股等。

明報記者 龍彩霞

[私銀會客室]