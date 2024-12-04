DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致

明報記者 歐陽慧恩

攝影 馮凱鍵

DOUBLE COAST分為3期發展，總共提供1590個單位，第一期由第3座、第5座組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房特色戶，實用面積介乎265至1275方呎， 主打的一房及兩房，合共佔約八成單位，項目預計明年正式入伙，現已準備至最後執修階段，發展商早前開放現樓示範單位予傳媒參觀。

涵蓋開放式至四房 實呎265呎起

是次介紹的第3座28樓A室，實用面積440方呎兩房間隔，採開放式廚房設計，客飯廳面積約200方呎，單位內採用不少大理石元素作為裝飾，同時加入現代化簡約風格；由於空間不算大，設計師採用予近年流行的無主燈設計，為室內減少了累贅感，光線亦更平均。

客飯廳連接的「三合一」露台，可居高臨下欣賞啟德內海至東九龍一帶開揚市景，兩間睡房同樣享有海景；主人房與客廳，同樣設有特色弧形假天花。至於浴室，大量使用石材鋪砌牆身及枱面，設計美觀之餘亦具實用性。

3房戶採開放式廚房 具時尚感

3房現樓示範單位，為第3座28樓B室，實用面積627方呎，屬此期數最大的分層標準戶型，採開放式廚房設計，別具時尚感。單位雖然配置裝修，但櫥櫃屬於交樓標準。可留意是，由於櫥櫃採用全白時尚設計，較易融入不同風格的家居裝修，內裏亦配備一系列德國品牌煮食爐和配套家電，並設不少內置層架，以增加收納空間。

主人房浴室屬明廁 設長形浴缸

景觀方面，由於單位位處單邊，視野較不受鄰近屋苑遮擋，3間睡房同樣享有海景。至於睡房用色，貫徹客廳風格，以大地色系為主調，視覺審美上較耐看，房間內亦配置部分開放式家俬，包括衣櫥及飾櫃等；至於主人房浴室屬明廁，設有長形浴缸 ，客廁則採用淋浴企缸，配合不同住戶的需要和生活習慣，洗手盆櫃亦內設置層架，方便住戶放置洗滌用品及其他生活用品。

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