德國寶逾1.6億購宏基資本大廈兩層

面積逾2.4萬呎 呎價6800元

另外，原由已故「舖王」鄧成波的家族成員持有、早前已淪為銀主物業的長沙灣青山道136至138號，上月中以5180萬元易手，較今年初放售時估值約8800萬元，低約3620萬元或41%。

資料顯示，鄧成波或有關人士自1992年起分階段購入，共涉資約6915萬元，換言之是次易手，物業貶值1735萬元或25%。據悉，買家為陳成忠或有關人士，他在今年初樓市全面「撤辣」後，曾斥資逾億元，大手購入恒地（0012）長沙灣Belgravia Place共24伙。

青山道銀主盤 低年初估值四成沽

另中環中心新錄租務成交，為高層03、05至07室，總面積約8671方呎，獲資產管理公司以逾52萬元續租、呎租約60元；租期由明年5月起，租期3年，期內租金支出估計逾1872萬元。

資管公司52萬續租中環中心高層

翻查資料，該資產管理公司於2018年起租用該單位，最初月租逾82.37萬元，為期3年；2021年11月續租時，月租下調16.47萬元或20%、至約65.9萬元；是次再續租3年，月租再下調逾13萬元或21%。若對比2018年高位，租金更回落37%。據悉，上述物業由世茂（0813）創辦人許榮茂持有。