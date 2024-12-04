天璽‧天4房售7344萬 呎價3.69萬

啟德海灣柏蔚森同錄成交

跑道區方面，嘉華（0173）牽頭發展的啟德海灣第2B座15樓A室，實用面積586方呎3房1套間隔，以1215.7萬元售出、實呎2.07萬元。

此外，正籌備推售北角全新樓盤皇都的新世界（0017） ，旗下與遠展（0035）合作的柏蔚森系列售出1房戶，為第2座5樓J室，實用287方呎，成交價523萬元、呎價1.82萬元；項目7月開售以來累沽500伙、套現近34億元。

此外，跑道區同區恒地（0012）牽頭發展的天瀧，10月中起以現樓形式推售以來，累沽45伙、套現約17.7億元。另發展商與五大代理行合作推出置業優惠，即日起至12月31日，經指定代理行購買天瀧一手單位，各代理行的首4名買家可獲贈旅遊套票禮券，每份價值約2.5萬元，名額共20個。

VICTORIA COAST

累售11伙 吸金近3億

港島方面，華懋旗下薄扶林現樓VICTORIA COAST，錄本月首宗成交，為A座4樓2室，實用面積1367方呎兩房一套間隔，成交價2360萬元、實呎1.72萬元，買家享有一個車位認購權；項目去年銷售迄今累售11伙、套現逾2.9億元。

瓏珀山3房1609萬沽

新界豪宅不乏承接，新地沙田半山瓏珀山，最新售出King Tower 2 的9樓D室，實用面積990方呎3房1套間隔，成交價1608.53萬元、呎價1.62萬元；項目近半年來累售98伙，套現逾21億元。