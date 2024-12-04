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經濟

香港地產

美景兩房400萬沽 業主不足半年賺5%

【明報專訊】雖然二手物業交投進入傳統年底淡季，成交放緩，惟部分早前低價入市的投資客，仍能短期獲利離場；美聯助理聯席董事許奕俊表示，青衣老牌屋苑美景花園第9座高層E室，實用面積401方呎兩房間隔，今年6月獲區內投資者以370萬元購入後，收樓不久即放售，新近獲上車客以400萬元承接、實呎9975元，即單位不足半年升30萬元或8%，扣除使費後料仍可賺約17萬元或5%。

青衣同區盈翠半島，本月亦開齋；利嘉閣首席分區市務董事彭錦添稱，屋苑第5座中層E室及F室相連戶，實用面積1199方呎、現為4房雙套間隔，享海景，以1655萬元易手、實呎13,803元；原業主2007年以693萬元購入，持貨17年，帳面賺962萬元或1.4倍。

華潤創業沽樂聲單位 22年帳賺3倍

港島方面，中原分行經理姚啟聰表示，銅鑼灣樂聲大廈A座連平台特色戶，實用面積390方呎連180方呎平台，兩房間隔，獲內地客以420萬元承接，低市價約10%，實呎10,769元；原業主為華潤創業，早於2002年以98萬元購入，持貨22年，帳面賺322萬元或約3.3倍。

蔚皇居兩房2388萬沽 業主6年料輸三成

不過，二手市場繼續錄得蝕讓成交。資料顯示，半山梅道蔚皇居高層A室，實用面積788方呎兩房1套間隔，新近以2388萬元易手、實呎30,305元；原業主於2018年以3100萬元購入，持貨6年，帳面蝕712萬元或23%，連使費料實蝕895萬元或29%。另資料顯示，西區寶翠園第1座高層E室，實用面積1447方呎4房雙套間隔、享海景，以3600萬元易手、實呎24,879元；單位新買家、原業主之登記英文姓名，均屬普通話拼音，料同具內地背景，而原業主於2019年以4600萬元購入，持貨5年，帳面蝕1000萬元或22%，連使費料實蝕1275萬元或28%。

悅堤複式戶售2100萬 業主蝕29%

此外，資料顯示，大嶼山愉景灣悅堤第20座複式戶，實用面積1924方呎，下層為大廳連士多房、上層屬4房雙套設計，新近以2100萬元易手、實呎10,915元，新買家登記英文姓名為普通話拼音，料具內地背景；原業主於2014年以2760.5萬元一手購入，帳面蝕逾660萬元或24%，連使費料實蝕800萬元或29%。

相關字詞﹕愉景灣 豪宅成交 內地客蝕讓 內地客入市 寶翠園 華潤創業 美景花園 二手蝕讓 二手成交 二手樓市

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