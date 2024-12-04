明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
發展商專訪

香港地產

中海外：綠色運輸推動啟德發展 承豐道全新盤涉2060伙 戶型涵蓋1至4房

維港‧雙鑽

【明報專訊】啟德跑道區近年一直是新盤主要戰場，中海外（0688）今年主力銷售區內兩個現樓維港1號、維港‧雙鑽之際，中海外地產董事總經理游偉光接受訪問時指出，啟德計劃興建智慧綠色集體運輸系統，勢將加強區內住宅、商用物業、文娛康體設施的連貫性，加上大型商場開幕，以及可容納5萬人的啟德體育園，預計明年正式營運，除提升啟德整體發展，令區內住宅更具吸引力外，亦對推動本港經濟發展具正面剌激。

明報記者 林可為

跑道區近年有多個新盤登場，中海外除主力銷售維港1號、維港‧雙鑽外，現正發售的啟德海灣、DOUBLE COAST I等新樓盤，中海外亦屬合作發展商之一。游偉光認為，啟德未來前景有可為，政府推動提早3年落成的啟德智慧綠色集體運輸系統，勢將完善區內交通網絡，透過連接跑道區至港鐵啟德站，加強區內住宅、商業、文娛康體設施的連貫性，除便利交通外，對發展旅遊亦大有禆益。

游偉光：系統加強住宅商業文娛設施連貫性

他續稱，有關方面將通過創新的建造方法，以壓縮智慧綠色集體運輸系統的推展時間，目標是較原先估計提早3年落成、預計最快約於2031年營運，反映政府對改善區內交通不遺餘力。此外，引入智慧綠色集體運輸系統，可為啟德全區帶來更多發展機遇，並提供就業機會，可吸引更多新投資。

稱政府對改善區內交通不遺餘力

據土木工程拓展署文件顯示，啟德智慧綠色集體運輸系統，計劃以高架模式運行，連接郵輪碼頭至啟德港鐵站，車程料只需約10分鐘。

同時，可容納最多約5萬名觀眾、配備可伸縮天幕的世界級啟德體育園，預計明年營運，並成為2025年全國運動會香港賽事的主場館；加上已開業的AIRSIDE、The Twins雙子匯等大型商場，游偉光認為，這些全新地標式建設，皆提升啟德區整體發展和對外吸引力。

維港1號累售94%單位 吸金近120億

至於新盤銷售部署，游偉光表示，早前已獲批發滿意紙的維港‧雙鑽，目前已對公眾開放現樓示範單位及開展現樓銷售，而公司與恒地（0012）、九龍倉（0004）、嘉華（0173）合作的跑道區承豐道18號項目，單位總數約2060伙，規模為跑道區新盤中最大，可建總樓面逾120萬方呎，戶型涵蓋1至4房，相當多元化，料可吸納自住及投資買家，公司將因應市况，再作具體推盤部署。

至於旗下已入伙的維港1號，屬跑道區首個開售新盤，自2021年夏天推出至今累沽約991伙，佔全盤單位總數1059伙的94%，套現逾119.7億元，銷售成績理想。

■有片睇，如欲觀看維港‧雙鑽示範單位，可登入明報財經網：mpfinance.com

[發展商專訪]

相關字詞﹕The Twins雙子匯 承豐道18號 啟德體育園 智慧綠色集體運輸系統 維港‧雙鑽 維港1號 中海外 啟德跑道區

上 / 下一篇新聞

人幣中間價7.1996 見15月新低 在岸價跌近7.3關 離岸價曾失守7.31水平
人幣中間價7.1996 見15月新低 在岸價跌近7.3關 離岸價曾失守7.31水平
中特估帶動 恒指漲196點連升3日
中特估帶動 恒指漲196點連升3日
彭博：中央經濟工作會議下周舉行
彭博：中央經濟工作會議下周舉行
匯豐私銀：恒指明年底目標23420
匯豐私銀：恒指明年底目標23420
許長泰：內地復蘇看消費地產交易社融3指標
許長泰：內地復蘇看消費地產交易社融3指標
國泰明夏首飛慕尼黑 重啟布魯塞爾航線
國泰明夏首飛慕尼黑 重啟布魯塞爾航線
金管局明年推「智安存」防詐騙 助保護部分存款 冀明年底前全面落實
金管局明年推「智安存」防詐騙 助保護部分存款 冀明年底前全面落實
債券通明年起下調服務費60%
債券通明年起下調服務費60%
官媒：比亞迪採購提降價為合理需求
官媒：比亞迪採購提降價為合理需求
WSJ：比亞迪組裝逾三成iPad
WSJ：比亞迪組裝逾三成iPad
韓駐港總領事：韓港經濟結構互補
韓駐港總領事：韓港經濟結構互補
港初創KPay 首輪融資5500萬美元
港初創KPay 首輪融資5500萬美元
ASM：續要求招商局中國基金回購
ASM：續要求招商局中國基金回購
騰訊啓動碳尋計劃二期 投入億元支持技術創新
騰訊啓動碳尋計劃二期 投入億元支持技術創新
中國禁半導體關鍵原料輸美 反制半導體產業新一波制裁
中國禁半導體關鍵原料輸美 反制半導體產業新一波制裁
韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％
韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％
彭博：英特爾前CEO 被迫辭職
彭博：英特爾前CEO 被迫辭職
張兆聰：細價股年尾炒作 留意百融雲
張兆聰：細價股年尾炒作 留意百融雲
港元定存中銀香港7日年息達8厘
港元定存中銀香港7日年息達8厘
加元定存高息精選
加元定存高息精選
姜靜：加息預期支撐日圓
姜靜：加息預期支撐日圓
技術取勝：上海電氣或回試3元關
技術取勝：上海電氣或回試3元關
劉思明：市場行業輪動 央國企股受捧領漲
劉思明：市場行業輪動 央國企股受捧領漲
周顯：現時上市公司難撈
周顯：現時上市公司難撈
湯文亮：千億財赤 何足懼哉
湯文亮：千億財赤 何足懼哉
中央推「組合拳」可提振經濟
中央推「組合拳」可提振經濟
美景兩房400萬沽 業主不足半年賺5%
美景兩房400萬沽 業主不足半年賺5%
天璽‧天4房售7344萬 呎價3.69萬
天璽‧天4房售7344萬 呎價3.69萬
德國寶逾1.6億購宏基資本大廈兩層
德國寶逾1.6億購宏基資本大廈兩層
大埔超級城聖誕節生意額料增一成
大埔超級城聖誕節生意額料增一成
DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致
DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致
屋苑設計靈感源自悉尼海濱生活
屋苑設計靈感源自悉尼海濱生活
渣打：私銀客對另類投資興趣增
渣打：私銀客對另類投資興趣增