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經濟
2024年12月4日星期三
股市最前線
人幣中間價7.1996 見15月新低 在岸價跌近7.3關 離岸價曾失守7.31水平
中特估帶動 恒指漲196點連升3日
彭博：中央經濟工作會議下周舉行
匯豐私銀：恒指明年底目標23420
許長泰：內地復蘇看消費地產交易社融3指標
國泰明夏首飛慕尼黑 重啟布魯塞爾航線
金管局明年推「智安存」防詐騙 助保護部分存款 冀明年底前全面落實
債券通明年起下調服務費60%
官媒：比亞迪採購提降價為合理需求
WSJ：比亞迪組裝逾三成iPad
韓駐港總領事：韓港經濟結構互補
港初創KPay 首輪融資5500萬美元
ASM：續要求招商局中國基金回購
騰訊啓動碳尋計劃二期 投入億元支持技術創新
中國禁半導體關鍵原料輸美 反制半導體產業新一波制裁
韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％
彭博：英特爾前CEO 被迫辭職
張兆聰：細價股年尾炒作 留意百融雲
港元定存中銀香港7日年息達8厘
加元定存高息精選
姜靜：加息預期支撐日圓
技術取勝：上海電氣或回試3元關
劉思明：市場行業輪動 央國企股受捧領漲
周顯：現時上市公司難撈
湯文亮：千億財赤 何足懼哉
中海外：綠色運輸推動啟德發展 承豐道全新盤涉2060伙 戶型涵蓋1至4房
中央推「組合拳」可提振經濟
美景兩房400萬沽 業主不足半年賺5%
天璽‧天4房售7344萬 呎價3.69萬
德國寶逾1.6億購宏基資本大廈兩層
大埔超級城聖誕節生意額料增一成
DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致
屋苑設計靈感源自悉尼海濱生活
渣打：私銀客對另類投資興趣增
港元定存中銀香港7日年息達8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日高見8厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率。
（請看附圖）
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人幣中間價7.1996 見15月新低 在岸價跌近7.3關 離岸價曾失守7.31水平
中特估帶動 恒指漲196點連升3日
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