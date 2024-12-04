姜靜：加息預期支撐日圓

【明報專訊】日本央行行長植田和男在上周四的《日經新聞》採訪中表示，央行關注的通脹指標及其他經濟數據已經進入預期發展軌道，顯示下一次加息已經臨近，這是自7月加息後，又一次出現推行貨幣政策正常化的窗口。市場加大對日央行12月會議加息的押注，目前互換市場已為加息15個基點定價；日圓兌美元升穿150，創6周最高。美國商品期貨交易委員會的數據亦顯示，對冲基金連續兩周減少日圓淨空頭合約 。
隨着工資增長推動服務價格上漲，工資和物價將進入上漲循環，日央行內部估算，如通脹率為2%，基準利率可穩定在1%至2.5%。事實上，日本通脹過去一段時間持續高於央行目標2%水平，10月日本CPI和剔除新鮮食品和能源價格的CPI均按年上升2.3%；東京11月CPI按年升幅加快至2.6%，剔除新鮮食品和能源價格的CPI按年升幅亦擴大至1.9%。另一方面，10月日本服務業PPI按年升幅加快至2.9%，顯示勞動成本正在推高服務通脹，進一步為日央行加息帶來依據。
植田和男指出，有必要仔細監測美國前景不確定性及金融市場等外部風險，但央行不會等到外部風險完全消退才再加息。筆者所在的研究團隊預期，日央行將在12月會議上再度加息，加幅大約在15個基點左右，並將在2025年繼續推進貨幣政策正常化。事實上，日本兩年期國債收益率本周攀上2008年來的新高，亦是反映持續加息的預期。美聯儲和日央行貨幣政策分歧的收窄，將支持日元逐漸走强，但若美聯儲或日央行放緩貨幣政策的步伐，美元兌日圓的下行路徑可能會較顛簸，甚至可能間歇反彈。