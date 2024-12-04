彭博：英特爾前CEO 被迫辭職

知情人士稱，董事會乾脆要求Gelsinger在退休和被開除之間作出選擇，最終Gelsinger選擇退休下台。

為分拆業務帶來機會

彭博社指出，Gelsinger引退，為英特爾的業務分拆，以及出售部分業務的併購交易帶來機會。英特爾董事會最近幾個月討論了一些潛在交易的可能性，包括私募股權交易，甚至分拆工廠與產品設計業務等。不過Gelsinger在任內反對分拆，堅持要重建英特爾的技術領先地位，推進為客戶代工的計劃。

法院再駁回馬斯克巨額薪酬

彭博行業研究分析師指出，英特爾領導層的變化，增加了資產剝離的可能性，Gelsinger漫長而昂貴的轉型計劃，考驗股東的耐性。

此外，美國特拉華州法官再次駁回特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克的巨額薪酬計劃。儘管該計劃已在6月的Tesla股東大會獲得通過，但法官仍堅持1月的裁決，認為董事會在2018年批准馬斯克的薪酬計劃時，過於受馬斯克的影響。按周一Tesla收市價計算，該薪酬方案價值1015億美元（約7917億港元）。

（綜合報道）

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