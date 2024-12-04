中國禁半導體關鍵原料輸美 反制半導體產業新一波制裁

受出口管制的鎵和鍺用於半導體，而鍺也用於紅外線技術、光纖電纜和太陽能電池。中國政府去年起對關鍵礦產實施出口限制，最新禁令強化了原先的管制措施，但僅適用於美國，反映中美之間的貿易緊張形勢升級。

被裁制中企：加快供應鏈本地化

國家商務部發言人稱，這些限制措施，是針對美國對某些產品對華出口實施「不合理」限制，以及將中國企業列入制裁名單的回應。北方華創（深：002371）、拓荊科技（滬：688072）及盛美半導體設備（滬：688082）是被列入出口管制名單的部分最大型中國企業。不過部分被裁制的中國企業表示，能承受美國制裁的壓力，將加快供應鏈本地化的進程，而近期建立的設備庫存，使它們能繼續生產。

電子設計自動化（EDA）工具供應商華大九天（深：301269）表示，被列入實體清單對營運影響不大。生產晶片製造材料的江蘇南大光電（深：300346）向第一財經表示，已經備貨，並將使用國內替代品，但沒有提供具體細節。半導體測試系統供應商北京華峰測控（滬：688200）表示，已實現供應鏈全面本地化。

中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國互聯網協會、中國通信企業協會昨發聲明，批評美方濫用出口管制手段，對中國進行無端封鎖和打壓的做法，已動搖業界對美國晶片產品的信心。四大協會表示，美國相關晶片產品不再安全、不再可靠，建議未來相關企業謹慎採購美國晶片。

中國以外晶片股漲 台積電升2%

部分市場分析認為，美方今次制裁未涉及更多重要的中國企業，對海外半導體設備製造商及晶片商的影響未如預期嚴重。中國以外的晶片股昨股價普遍上揚。台積電（台：2330）股價升近2%，而晶片設備製造商東京威力科創（日：8035）及半導體測試設備商Lasertec（日：6920）各升逾4%。

對於中國收緊對關鍵礦物出口，顧問機構Project Blue表示，此舉將導致供應鏈緊張局勢升級，西方獲取原材料的渠道本已緊張。中國政府自9月中已禁止與銻相關物項出口。中國10月銻產品整體出貨量按月驟降97%。

去年，中國開採的銻量佔全球總量的48%，這些銻用於彈藥、紅外線飛彈、核武和夜視鏡，以及電池和光伏設備。Project Blue稱，今年中國生產的精煉鍺，佔全球產量59.2%，而精煉鎵的產量佔全球的98.8%。

（綜合報道）

[國際金融]