官媒：比亞迪採購提降價為合理需求

上月底，網上傳出比亞迪發信予供應商要求減價一成的消息時，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛便於個人微博撰文指出，「與供應商的年度議價，是汽車業的慣例。比亞迪基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進」。

指市場競爭激烈 「買方」佔議價優勢

人民網昨日發文支持比亞迪的議價行為，認為這是「理所當然」。評論指出，採購是企業營運的重要環節，直接影響銷售策略、競爭力和利潤空間，並稱「採購一方以自身利益最優的方式尋求更好的採購結果，符合產業規則和市場規律，無可厚非」。

評論表示，過去汽車行業中，關鍵零部件多由少數企業壟斷，導致價格居高不下。如今隨着中國汽車產業在全球市場的重要性提升，以及市場競爭激烈，整車企業相對零部件供應商，處於「買方」地位，佔議價談判優勢，避免陷入到零組件企業「打工」的境地。