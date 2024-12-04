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經濟

許長泰：內地復蘇看消費地產交易社融3指標

【明報專訊】摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預計，明年環球經濟較穩健，美國經濟有望實現軟着陸。各國央行或實行寬鬆貨幣政策，預期將利好股票及債券。建議股票與債券配置為六四比例，並分散投資，規避潛在風險。

避關稅風險 可留意東南亞基建交通行業

上周初特朗普明言重返白宮後將加關稅。許長泰表示，為減低加關稅帶來風險，投資者可考慮配置東南亞基建及交通行業。許續稱，由於關稅主要涉及貨物貿易，建議投資於服務業相關板塊。

內地經濟方面，對於部分市場人士表示11月初全國人大常委會通過的化債議案似乎未能直接刺激經濟，許長泰認為，現時中央政府已認識到需加強對經濟的支持。為地方政府化債是「必需的第一步」，市場應有耐性等待更多政策出台。許指出，若中國經濟重現起色，消費者消費意欲改善，香港上市的中資股會有更好表現，尤其互聯網、電商及消費股份前景較樂觀。他亦建議配置半導體、新能源、電動車等受國策支持，較少受經濟周期波動影響的行業。

許長泰續稱，內地經濟恢復三個指標在居民消費、地產交易量及社會融資。許稱，內地農曆新年長假將到來。屆時人均消費若上升，將預示消費結構變化。此外，若地產交易量回升，表明投資者對樓價預期開始轉變。社會融資方面，若銀行貸款加速，顯示家庭及企業對經濟前景較樂觀。

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