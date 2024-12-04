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經濟

匯豐私銀：恒指明年底目標23420

【明報專訊】匯豐環球私人銀行發表明年第一季投資展望，預期內地國內生產總值（GDP）增長將從今年4.9%放緩至明年的4.5%，對內地及香港股市持中性看法，恒指至明年底目標價為23,420點。

明年內地GDP增長料放緩至4.5%

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，內地或會推出更多刺激經濟的財政政策，應對明年環球市場不明朗因素下出現的經濟下行風險。他續稱指，市場下一步需密切關注的關鍵決策會議將是本月召開的中央經濟工作會議，以及明年3月的人大會議，預料有更多與消費及房地產相關的刺激措施出台，中資股回報將很大程度取決於財政刺激政策的規模、時間及執行細節。他又指出，現時內地及香港股市估值仍吸引，均低於5年平均值。

該行看好依賴內需，受美國市場影響有限的亞洲優質公司；內地市場看好估值具吸引力的優質科網龍頭股，相關企業盈利前景高於行業平均，股東回報率持續提高，同時看好個別旅遊概念公司和具盈利韌力的消費行業領袖。

此外，該行預期美國聯儲局減息周期將持續，今年12月至2025年6月的五次議息會議將每次減息四分之一厘，預料至2025年6月，聯邦基金利率的目標區間將降至3.25厘至3.5厘。該行支持偏高比重配置於美國股市及環球股票，以及看好美元，建議增持美國、英國、日本、印度及新加坡股票。匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，明年美國經濟將溫和放緩，料新政府會通過擴張式財政政策及放寬行業監管，推動消費前景。

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