中特估帶動 恒指漲196點連升3日

北水淨流入大減至3億

恒指昨晨高開35點，早段曾倒跌最多163點，低見19,386點，其後止跌回升，最多升218點，高見19,768點，收市升196點；連升第三日，累升379點。國指升0.9%報7072點；科指亦連升3日，共漲2.6%，收報4417點。

大市成交減少13%至1267億元。北水淨流入金額大減，由周一淨流入196.5億元，減少98.5%至昨日只得2.95億元。周一錄北水淨買入達139億元的盈富基金（2800），昨錄淨賣出13.4億元。美團（3690）及騰訊（0700）亦分別錄淨沽5.7億元及3.8億元。

中特估昨日做好，四大內銀升約2%；三桶油升1%至3%；中國太保（2601）升4%、中國財險（2328）升近3%、中國人壽（2628）及平保（2318）升約2%（見表）。

藥明系表現最好藍籌

藥明系做好，藥明生物（2269）升近8%，收報16.72元、藥明康德（2359）升逾6%，收報52.15元，為表現最好兩隻藍籌。重磅科網股個別發展，美團逆市連跌兩日，昨再跌1%收報165.5元、騰訊止跌重上400元關，升1%收報404.4元、小米（1810）升近2%收報29.1元、阿里（9988）靠穩。

保誠旗下瀚亞投資發表報告，看好A股增派息、回購可帶來支持。回購被內地視為穩定股市其中一個方式，在中央鼓勵下，過去18個月，中資股一直回購，回購金額已達歷史新高。過去3年，中資股通過回購和派息，每年支出逾2萬億元人民幣回饋股東，預計到2024年將增至逾3萬億元人民幣。

瀚亞投資：派息回購支持A股

獨立股評人郭思治表示，恒指出現技術突破，連續兩日收在10天線以上，昨日盤中更重上20天線，大市出現回穩信號。12月份亦有兩個利好因素，包括預期美國續減息四分之一厘，以及年結基金粉飾活動效應，預期12月港股有機會進一步抽升，上試20,500點，擺脫連續兩個月的跌勢。