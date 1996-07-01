明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人幣中間價7.1996 見15月新低 在岸價跌近7.3關 離岸價曾失守7.31水平

【明報專訊】國家外匯管理局昨公布人民幣中間價報7.1996，下調131點子（1萬點子等於1元），見近15個月新低，亦是連續20個交易日強於市場預期。受美元強勢影響，在岸人民幣（CNY）兌美元收報7.2791，較上日收市跌85點子，即市曾逼近7.3關口，低見7.2996兌1美元；離岸人民幣（CNH）兌美元更曾失守7.31水平，低見7.3145兌1美元，齊見逾1年新低。

明報記者 蕭嘉聰、邱潤青

人民銀行行長潘功勝周一出席活動時表示，今年以來人行堅持支持式貨幣政策立場，數次實施貨幣政策調整，特別是9月下旬以來推出一籃子金融政策，全力推動實現全年經濟發展預期目標。他重申，明年將繼續支持式貨幣政策立場及取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，保持流動性合理充裕，降低企業和居民綜合融資成本。貨幣政策寬鬆預期，加上美國加徵關稅陰影揮之不去，拖累人民幣走弱。

大摩料財赤率明年擴大至3.7%

摩根士丹利預期，內地將推出的第二輪支持經濟政策仍然溫和及以供給方面為主，第一輪政策寬鬆緩解通縮後，預計第二輪增量政策下，廣義財政赤字將擴大1.4個百點。官方赤字和超長期特別國債均有望明顯擴張，當中赤字率將從今年的3%預期擴大到明年的3.7%；特別國債料由今年的1萬億人民幣上升到明年的2萬億元人民幣。不過，只有約三分之一投向消費和房地產去庫存，其他仍將支持基建和製造業投資。該行預期，貨幣政策將保持適度寬鬆以配合財政政策，預料內地政策利率到明年首季將由1.5厘降至1.1厘，人行亦將引導人民幣溫和貶值，以部分應對關稅影響。

許長泰：「偷步貶值」 美或認為蓄意操控

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，人民幣未來可能會有一定的貶值空間，但不會像上一輪中美貿易戰時出現大幅貶值。許長泰強調，現時海外投資者對中國市場的興趣減弱，資金流入大幅減少。此外，人民幣兌美元匯率已較特朗普上屆貿易戰期間有明顯跌幅。若進一步貶值，可能會加劇資金外流，影響國內金融市場穩定。許長泰續稱，若人民幣在美國加徵關稅之前「偷步貶值」，或將被美國政府認為存在蓄意操控。

華僑銀行外匯分析師Christopher Wong預期，內地或進一步降息的預期以及經濟復蘇不平衡下，離岸人民幣持續受壓，人行或繼續通過每日定價抑制人民幣過度走弱，不過或需動用離岸資金緊縮，以確保更有效的抑制。他又稱，人民幣或偏向進一步走弱，離岸人民幣兌美元支持位在 7.32、7.345水平。

相關字詞﹕人民幣中間價 在岸人民幣 財政赤字 離岸人民幣 關稅 人民銀行 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

中特估帶動 恒指漲196點連升3日
中特估帶動 恒指漲196點連升3日
彭博：中央經濟工作會議下周舉行
彭博：中央經濟工作會議下周舉行
匯豐私銀：恒指明年底目標23420
匯豐私銀：恒指明年底目標23420
許長泰：內地復蘇看消費地產交易社融3指標
許長泰：內地復蘇看消費地產交易社融3指標
國泰明夏首飛慕尼黑 重啟布魯塞爾航線
國泰明夏首飛慕尼黑 重啟布魯塞爾航線
金管局明年推「智安存」防詐騙 助保護部分存款 冀明年底前全面落實
金管局明年推「智安存」防詐騙 助保護部分存款 冀明年底前全面落實
債券通明年起下調服務費60%
債券通明年起下調服務費60%
官媒：比亞迪採購提降價為合理需求
官媒：比亞迪採購提降價為合理需求
WSJ：比亞迪組裝逾三成iPad
WSJ：比亞迪組裝逾三成iPad
韓駐港總領事：韓港經濟結構互補
韓駐港總領事：韓港經濟結構互補
港初創KPay 首輪融資5500萬美元
港初創KPay 首輪融資5500萬美元
ASM：續要求招商局中國基金回購
ASM：續要求招商局中國基金回購
騰訊啓動碳尋計劃二期 投入億元支持技術創新
騰訊啓動碳尋計劃二期 投入億元支持技術創新
中國禁半導體關鍵原料輸美 反制半導體產業新一波制裁
中國禁半導體關鍵原料輸美 反制半導體產業新一波制裁
韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％
韓昨晚突戒嚴 韓圜兌美元即挫2％
彭博：英特爾前CEO 被迫辭職
彭博：英特爾前CEO 被迫辭職
張兆聰：細價股年尾炒作 留意百融雲
張兆聰：細價股年尾炒作 留意百融雲
港元定存中銀香港7日年息達8厘
港元定存中銀香港7日年息達8厘
加元定存高息精選
加元定存高息精選
姜靜：加息預期支撐日圓
姜靜：加息預期支撐日圓
技術取勝：上海電氣或回試3元關
技術取勝：上海電氣或回試3元關
劉思明：市場行業輪動 央國企股受捧領漲
劉思明：市場行業輪動 央國企股受捧領漲
周顯：現時上市公司難撈
周顯：現時上市公司難撈
湯文亮：千億財赤 何足懼哉
湯文亮：千億財赤 何足懼哉
中海外：綠色運輸推動啟德發展 承豐道全新盤涉2060伙 戶型涵蓋1至4房
中海外：綠色運輸推動啟德發展 承豐道全新盤涉2060伙 戶型涵蓋1至4房
中央推「組合拳」可提振經濟
中央推「組合拳」可提振經濟
美景兩房400萬沽 業主不足半年賺5%
美景兩房400萬沽 業主不足半年賺5%
天璽‧天4房售7344萬 呎價3.69萬
天璽‧天4房售7344萬 呎價3.69萬
德國寶逾1.6億購宏基資本大廈兩層
德國寶逾1.6億購宏基資本大廈兩層
大埔超級城聖誕節生意額料增一成
大埔超級城聖誕節生意額料增一成
DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致
DOUBLE COAST I 擁啟德內海至東九龍景致
屋苑設計靈感源自悉尼海濱生活
屋苑設計靈感源自悉尼海濱生活
渣打：私銀客對另類投資興趣增
渣打：私銀客對另類投資興趣增