大生銀行馬氏家族2600萬購灣仔舖

馬亞木家族傳1.75億沽軒尼詩道舖

另一方面，市傳近期連沽多個物業的「小巴大王」馬亞木家族成員，再售出灣仔軒尼詩道熙華大廈2樓連地下入口，總面積約1.8萬方呎，有指成交價約1.75億元，呎價即約9722元。

上述物業現由仁和居護老院以月租約76萬元租用，租金回報約5.2厘。原業主為馬亞木家族成員，2008年6月約1.26億元購入，現帳面升值4900萬元或39%。

資料顯示，由富臨集團（1443）主席楊維或相關人士持有的荃灣柴灣角街66號金熊工業中心共21個車位，上月2100萬元售出，平均每車位100萬元。資料顯示，楊氏2012年以共3600萬元購入該廈50個車位，平均每個約72萬元，即現時每個車位平均升值約39%。