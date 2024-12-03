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經濟
發展商訪問

香港地產

東立油麻地德昌里項目或變身學生宿舍

【明報專訊】政府致力打造「留學香港」品牌，吸引更多非本地學生來港升學，早前公布新一份《施政報告》推出先導計劃，鼓勵市場以自資或私營方式增加學生宿舍供應，有發展商亦計劃開拓學生宿舍市場。近年主力推售超級豪宅的東立地產，該集團地產部總監陳玉成表示，旗下原本擬於2026年開售的油麻地德昌里項目，屆時不排除會以學生宿舍作定位。

提供80伙 開放式250呎起

陳玉成指出，地盤即將進行地基工程，有望明年底進行軟銷，最快2026年次季推出，料2027年底落成，項目提供約80伙、實用面積約250至350方呎的開放式及1房單位，料高層單位可享開揚市區景色。陳亦稱，項目鄰近理工大學西九龍校園和高鐵西九龍站，故曾考慮發展私營學生宿舍，又稱項目租值潛力高，尖沙嘴至油麻地一帶、面積較細的優質租盤，預計每呎租金貼近或逾100元，即使到時項目不以學生宿舍營運，投資客仍會是該盤的主要客群，「不一定要賣給用家」。翻查資料，上述項目為油麻地德昌里位於16至22A號，早前獲東立地產收購，地盤面積約3690方呎，若以地積比9倍發展，總樓面逾3.32萬方呎，即投資額約6億元。由於屬舊契項目，故毋須申請預售樓花同意書。

陳玉成年初曾形容今年為「超級豪宅年」，而今年迄今1億元以上超級豪宅的總成交額已錄約245億元，料全年有望突破300億元，較去年全年約96億元，按年升幅約兩倍。他表示，集團今年集中宣傳旗下南區的兩個現樓洋房項目，其中由3幢洋房組成的壽臣山道南天第，曾表明以約10億元意向價出售整個物業，他最新表示不少買家洽詢項目惟未到價，故交易陷於膠着，目前不會調整意向價。他認為，市場上現有業主以相宜價錢放售超級豪宅，買家覺得在二手市場有「平貨」選擇，相信要有待這批單位沽出後，料今年底至明年初樓市會更為明朗。

至於赤柱SOLACE正部署軟銷，包括上周已向傳媒開放示範洋房，計劃年底前推出洋房招標。陳玉成稱，價格將參考項目年初成交，以及同區豪宅新盤價。該盤今年2月獲百老匯電器家族成員，以「買殼」（即公司轉讓形式）購入實用面積約2787方呎的項目內54A號屋，成交價約1.75億元，實呎近6.3萬元，為項目首宗一手成交。

明報記者 江俊洋

[發展商訪問]

相關字詞﹕發展商專訪 東立地產 陳玉成

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