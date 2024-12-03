明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

持牌地產代理人數連跌7個月 不足3年從高峰減近3900人或9% 過去1年295分行結業

【明報專訊】雖然上月公布10月份官方樓價指數轉跌為升，結束5個月跌勢，惟地產代理人數及分行數目均見下跌。據地產代理監管局最新數據，截至上月底，本港持牌代理人數連跌7個月，至38,517人，較按年減少1230人外，更較高峰期流失3891人或近一成。作為龍頭代理行的中原地產指出，該行現時營業部人數約有4600人，較2021人高峰期大幅縮減1600人或約25%。不過，中原及美聯兩大龍頭代理行均表示，為迎接明年發展商推盤潮，明年擬各增聘500至800人。

明報記者 林尚民

另反映代理分行數目的營業詳情說明書數目，至11月底則有6751份，較10月減少18份或0.27%，並連跌兩個月共42份或0.62%。若與去年同期7046份比較，即過去一年就有295間代理分行結業、減少4.19%，更較2021年12月高峰期7243份少492份或6.79%，並為2017年10月錄得6746份後新低。

至上月底共38517名持牌代理

據地監局最新資料，截至11月底，持牌代理人數為38,517人（包括20,646個營業員牌照及17,871個地產代理（個人）牌照），按月少103人或0.27%，連跌7個月共656人或1.67%，按年則減少1230人或3.09%；若對比2022年2月高峰期42,408人，至今已流失3891人或9.18%，最新數字亦為2017年12月38,272人後新低。值得一提，對上一次代理人數最長跌勢，為去年4月至今年2月，當時代理人數連跌11個月，期內人數由去年3月的41,074人跌至今年2月39,051人，累計流失2023人或4.93%，而今年2月底政府「撤辣」後，代理人數一度於3月、4月均回升，惟只維持兩個月便再現跌勢。

中原美聯明年擬增500至800人迎推盤潮

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，該行今年合共縮減約50間分行，當中以新界區為主，目前該行營業部人數約有4600人，較2021年高峰期約6200人減少約1600人或25%，而分行數目則由高峰期約460間，減少約130間或約28%，至目前約330間。不過，陳指出，看好明年樓價可止跌回升，集團將停止縮減策略，預料明年全年將增聘800人，而分行數目將增約10間，主要集中大型新入伙屋苑。

美聯物業港澳住宅部行政總裁布少明估計明年一手推盤量仍然高企，集團會靈活增加人手，目標明年上半年增聘約500人，但分行數目會相對保守，遇到地點合適「筍」舖仍會承租，但若租金過高而業主不願意減租，則不排除會退租；但他補充，集團在過去兩三個月亦有新租3至4個舖位。

相關字詞﹕地產代理監管局 中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑 美聯物業港澳住宅部行政總裁布少明 代理人數

上 / 下一篇新聞

內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效
內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效
恒指升126點 北水淨流入飈5倍
恒指升126點 北水淨流入飈5倍
大摩：中央或定明年GDP增長目標4.5%至5%
大摩：中央或定明年GDP增長目標4.5%至5%
香港寬頻：HGC大股東加入競購
香港寬頻：HGC大股東加入競購
新世界再換CEO 大行看淡
新世界再換CEO 大行看淡
看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價
看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價
安永料港明年新股集資1200億 重返三甲 今年港集資834億 排全球第4
安永料港明年新股集資1200億 重返三甲 今年港集資834億 排全球第4
毛戈平招股 每手3010元入場
毛戈平招股 每手3010元入場
放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風
放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風
社聯推動軟餐 大家樂鏞記響應
社聯推動軟餐 大家樂鏞記響應
美再打擊華半導體 制裁140中企 限制供貨 路透稱與華為合作公司成目標
美再打擊華半導體 制裁140中企 限制供貨 路透稱與華為合作公司成目標
英特爾CEO突退休 股價早段升4%
英特爾CEO突退休 股價早段升4%
佳士拿母企接受CEO辭任 稱與董事會存分歧
佳士拿母企接受CEO辭任 稱與董事會存分歧
張兆聰：新秀麗反彈有勢可吼
張兆聰：新秀麗反彈有勢可吼
港元定存工銀亞洲全新客戶1個月見4厘
港元定存工銀亞洲全新客戶1個月見4厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：美團回落至160元可吸
黃雯怡：美團回落至160元可吸
何民傑：無盡財赤 畫餅充飢
何民傑：無盡財赤 畫餅充飢
梁天卓：避免家族爭端的智慧
梁天卓：避免家族爭端的智慧
吳雷鈞博士：平台算法：機會與道德考慮（二之二）
吳雷鈞博士：平台算法：機會與道德考慮（二之二）
薛偉傑：日產汽車盈轉虧 驚爆財務壓力
薛偉傑：日產汽車盈轉虧 驚爆財務壓力
技術取勝：農夫山泉或回調試33元
技術取勝：農夫山泉或回調試33元
劉思明：個別行業亮眼 留意科技股追落後機會
劉思明：個別行業亮眼 留意科技股追落後機會
周顯：吸高端客才是生財之道
周顯：吸高端客才是生財之道
湯文亮：特朗普未登位 先打嘴炮
湯文亮：特朗普未登位 先打嘴炮
新世界「皇都」涉388伙 擬明年初登場
新世界「皇都」涉388伙 擬明年初登場
東立油麻地德昌里項目或變身學生宿舍
東立油麻地德昌里項目或變身學生宿舍
綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房
綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房
大生銀行馬氏家族2600萬購灣仔舖
大生銀行馬氏家族2600萬購灣仔舖