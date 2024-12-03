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經濟
2024年12月3日星期二
股市最前線
內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效
恒指升126點 北水淨流入飈5倍
大摩：中央或定明年GDP增長目標4.5%至5%
香港寬頻：HGC大股東加入競購
新世界再換CEO 大行看淡
看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價
安永料港明年新股集資1200億 重返三甲 今年港集資834億 排全球第4
毛戈平招股 每手3010元入場
放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風
社聯推動軟餐 大家樂鏞記響應
美再打擊華半導體 制裁140中企 限制供貨 路透稱與華為合作公司成目標
英特爾CEO突退休 股價早段升4%
佳士拿母企接受CEO辭任 稱與董事會存分歧
張兆聰：新秀麗反彈有勢可吼
港元定存工銀亞洲全新客戶1個月見4厘
美元定存高息精選
黃雯怡：美團回落至160元可吸
何民傑：無盡財赤 畫餅充飢
梁天卓：避免家族爭端的智慧
吳雷鈞博士：平台算法：機會與道德考慮（二之二）
薛偉傑：日產汽車盈轉虧 驚爆財務壓力
技術取勝：農夫山泉或回調試33元
劉思明：個別行業亮眼 留意科技股追落後機會
周顯：吸高端客才是生財之道
湯文亮：特朗普未登位 先打嘴炮
持牌地產代理人數連跌7個月 不足3年從高峰減近3900人或9% 過去1年295分行結業
新世界「皇都」涉388伙 擬明年初登場
東立油麻地德昌里項目或變身學生宿舍
綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房
大生銀行馬氏家族2600萬購灣仔舖
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效
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