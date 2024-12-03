黃雯怡：美團回落至160元可吸

美團（3690）上周五公布三季報，勝預期。美團季度營收935.77億元（人民幣，下同），同比增長22.4%；淨利潤128.65億元，同比增長258%；經調整淨利潤按年增長124%至128.29億元。

其中，核心本地商業部門增長勢頭良好，收入同比增20.2%至694億元，經營溢利同比增44.4%至146億元。即時配送業務訂單量同比增14.5%，到店、酒店業務訂單量同比增長超過50%。美團閃購用戶數及交易頻次實現按年雙位數增長，未來將通過美團閃電倉與更多創業公司和大型零售商合作。

新業務分部收入同比增28.9%至242億元，虧損同比收窄79.9%至10億元，經營虧損率環比改善1.9個百分點至4.2%，同樣優於市場預期。考慮到10月海外外賣平台Keeta在沙特上線，預期四季度新業務投入有所增長，或令虧損再度擴大。

展望四季度，食品和美團閃購受到季節性因素及高基數影響，增長速度或有所收窄；新業務因拓展海外市場投入增加，虧損或再擴大，不過按照Keeta在香港市場的良好進展，長期而言海外市場有望成為公司新的成長曲線。可趁回落至160元吸納，上望200元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]