明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

英特爾CEO突退休 股價早段升4%

【明報專訊】英特爾（Intel）（美：INTC）昨突然宣布，行政總裁Pat Gelsinger在「經歷逾40載傑出的職業生涯後從公司退休」，並辭去董事會職務，由周日（1日）起生效。英特爾股價早段升4%。

現年63歲的Gelsinger退休前，英特爾剛與美國政府的《晶片與科學法》辦公室確定了一筆價值78.6億美元（約613億港元）的撥款，將用於資助英特爾的工廠建設。Gelsinger稱，領導英特爾是「我一生的榮幸——在我大部分職業生涯，這家公司就是我的生命……對我們所有人來說，這是充滿挑戰的一年，因為我們做出了艱難但必要的決定，使英特爾適應當前的市場形勢」。

無法打入AI晶片市場 季績失望

Gelsinger是英特爾i486處理器的主要建構者，並在2001年至2009年擔任英特爾技術總監。他於2009年轉投其他同業，至2021年重返英特爾擔任行政總裁，挽救這家陷入困境的晶片製造商，但英特爾的情况一直未見好轉，核心業務的市場份額流失，又無法打入AI晶片市場，令英特爾陷入長期低迷。今年截至上周五，該公司股價下跌逾五成，相比期內標普500指數升26%。

今年8月英特爾公布了令人失望的季度業績，引發半世紀以來最嚴重的股票拋售。當時英特爾表示將裁員15%以上，作為價值100億美元的成本削減計劃的一部分。據CNBC報道，英特爾已聘請顧問，以保護自己免受激進投資者的攻擊。

Gelsinger離任後，英特爾已任命兩名高層David Zinsner和Michelle（MJ）Johnston Holthaus擔任臨時聯合行政總裁，董事會已成立遴選委員會物色新行政總裁。Zinsner是英特爾的執行副總裁兼財務總監，Holthaus已被任命為新設立的英特爾產品（Intel Products）行政總裁，該部門包含英特爾的客戶端計算服務、數據中心和人工智能業務（DCAI）等。英特爾董事會獨立主席Frank Yeary將在過渡期間擔任臨時執行主席。英特爾代工廠領導架構則維持不變。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕英特爾

上 / 下一篇新聞

內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效
內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效
恒指升126點 北水淨流入飈5倍
恒指升126點 北水淨流入飈5倍
大摩：中央或定明年GDP增長目標4.5%至5%
大摩：中央或定明年GDP增長目標4.5%至5%
香港寬頻：HGC大股東加入競購
香港寬頻：HGC大股東加入競購
新世界再換CEO 大行看淡
新世界再換CEO 大行看淡
看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價
看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價
安永料港明年新股集資1200億 重返三甲 今年港集資834億 排全球第4
安永料港明年新股集資1200億 重返三甲 今年港集資834億 排全球第4
毛戈平招股 每手3010元入場
毛戈平招股 每手3010元入場
放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風
放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風
社聯推動軟餐 大家樂鏞記響應
社聯推動軟餐 大家樂鏞記響應
美再打擊華半導體 制裁140中企 限制供貨 路透稱與華為合作公司成目標
美再打擊華半導體 制裁140中企 限制供貨 路透稱與華為合作公司成目標
佳士拿母企接受CEO辭任 稱與董事會存分歧
佳士拿母企接受CEO辭任 稱與董事會存分歧
張兆聰：新秀麗反彈有勢可吼
張兆聰：新秀麗反彈有勢可吼
港元定存工銀亞洲全新客戶1個月見4厘
港元定存工銀亞洲全新客戶1個月見4厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：美團回落至160元可吸
黃雯怡：美團回落至160元可吸
何民傑：無盡財赤 畫餅充飢
何民傑：無盡財赤 畫餅充飢
梁天卓：避免家族爭端的智慧
梁天卓：避免家族爭端的智慧
吳雷鈞博士：平台算法：機會與道德考慮（二之二）
吳雷鈞博士：平台算法：機會與道德考慮（二之二）
薛偉傑：日產汽車盈轉虧 驚爆財務壓力
薛偉傑：日產汽車盈轉虧 驚爆財務壓力
技術取勝：農夫山泉或回調試33元
技術取勝：農夫山泉或回調試33元
劉思明：個別行業亮眼 留意科技股追落後機會
劉思明：個別行業亮眼 留意科技股追落後機會
周顯：吸高端客才是生財之道
周顯：吸高端客才是生財之道
湯文亮：特朗普未登位 先打嘴炮
湯文亮：特朗普未登位 先打嘴炮
持牌地產代理人數連跌7個月 不足3年從高峰減近3900人或9% 過去1年295分行結業
持牌地產代理人數連跌7個月 不足3年從高峰減近3900人或9% 過去1年295分行結業
新世界「皇都」涉388伙 擬明年初登場
新世界「皇都」涉388伙 擬明年初登場
東立油麻地德昌里項目或變身學生宿舍
東立油麻地德昌里項目或變身學生宿舍
綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房
綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房
大生銀行馬氏家族2600萬購灣仔舖
大生銀行馬氏家族2600萬購灣仔舖