英特爾CEO突退休 股價早段升4%

現年63歲的Gelsinger退休前，英特爾剛與美國政府的《晶片與科學法》辦公室確定了一筆價值78.6億美元（約613億港元）的撥款，將用於資助英特爾的工廠建設。Gelsinger稱，領導英特爾是「我一生的榮幸——在我大部分職業生涯，這家公司就是我的生命……對我們所有人來說，這是充滿挑戰的一年，因為我們做出了艱難但必要的決定，使英特爾適應當前的市場形勢」。

無法打入AI晶片市場 季績失望

Gelsinger是英特爾i486處理器的主要建構者，並在2001年至2009年擔任英特爾技術總監。他於2009年轉投其他同業，至2021年重返英特爾擔任行政總裁，挽救這家陷入困境的晶片製造商，但英特爾的情况一直未見好轉，核心業務的市場份額流失，又無法打入AI晶片市場，令英特爾陷入長期低迷。今年截至上周五，該公司股價下跌逾五成，相比期內標普500指數升26%。

今年8月英特爾公布了令人失望的季度業績，引發半世紀以來最嚴重的股票拋售。當時英特爾表示將裁員15%以上，作為價值100億美元的成本削減計劃的一部分。據CNBC報道，英特爾已聘請顧問，以保護自己免受激進投資者的攻擊。

Gelsinger離任後，英特爾已任命兩名高層David Zinsner和Michelle（MJ）Johnston Holthaus擔任臨時聯合行政總裁，董事會已成立遴選委員會物色新行政總裁。Zinsner是英特爾的執行副總裁兼財務總監，Holthaus已被任命為新設立的英特爾產品（Intel Products）行政總裁，該部門包含英特爾的客戶端計算服務、數據中心和人工智能業務（DCAI）等。英特爾董事會獨立主席Frank Yeary將在過渡期間擔任臨時執行主席。英特爾代工廠領導架構則維持不變。

（綜合報道）

[國際金融]