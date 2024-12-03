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經濟

放寬珠海橫琴居民赴澳門 大行料助濠賭股抗明年逆風

【明報專訊】澳門最新的11月份博彩收入數據顯示，月內賭收達184.38億元（澳門元，下同），按年增長14.9%。瑞銀發表報告指出，認為11月賭收超過預期，料開放珠海及橫琴自由行等新措施，有助濠賭股抗禦明年宏觀上的逆風。摩根大通則指出，在國家主席習近平在12月澳門慶賀回歸時訪澳時，料12月賭收介乎185億至190億元。美銀進一步稱，金沙等已經部署細房併大房，或觸發澳門酒店房短缺，業界正待新特首岑浩輝發出清晰的指示及建議，業界持觀望態度。

上月賭收勝預期 六大博彩股做好

澳門11月份賭收數據好過預期，六大博彩股昨日全面做好，升幅最多為澳門博彩（0880），全日升4.38%。瑞銀的報告指出，11月份澳門日均賭收達6.15億元，按月跌8%，但是好過預期的6.04億元。他們從營運商方面了解到，在11月尾金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）舉辦多項活動帶動，令到業界普遍受惠。隨着當地提供更多高質素酒店房間、擴大自由行城市數目，以及放寬琴澳兩地旅客一簽多行，料有助抵禦明年宏觀上更多逆風。

摩根大通則稱，隨着澳門賀回歸，習近平訪澳，料12月份澳門賭收會按月增長1%至3%，達到185億至190億元，並足以推動賭收按季增長4%至5%，創過去20季度最高水平。

美銀報告指出，上周與博企會面過，了解到業界對明年賭收能否達到2400億元水平持不同看法，尤其在面對貿易摩擦時。其認為，若新政府在博彩行業有更清晰的政策方向，會令業界有更好表現。他們亦得知，金沙及美高梅（2282）正將房間併成更大套房，藉此滿足高端客人的需求，但這會令當地房間供應減少。

相關字詞﹕習近平 美高梅 金沙中國 澳門博彩 美國銀行 摩根大通 瑞銀

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