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經濟

安永料港明年新股集資1200億 重返三甲 今年港集資834億 排全球第4

【明報專訊】會計師事務所安永發表報告預期，今年香港新股市場合共集資約834億元，按年升80%，集資額排名全球第四位；但新股宗數則按年下降6%至64隻，位列第五。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，內地監管機構批出境外備案的速度加快，特別是鼓勵更多企業來港上市，預計香港明年新股集資額有望達到1200億元，重返全球三甲。

明報記者 黃志偉

安永根據目前披露的信息，預計今年印度市場新股宗數多達314隻，亦以180億美元（約1404億港元）的集資額排行全球首位。這主要是年內有兩隻「巨無霸」登陸當地市場，分別是現代汽車印度和NTPC Green Energy，集資額分別達33.16億美元及23.56億美元。至於上海交易所和深圳交易所均未能進入全球首五名，今年估計分別集資44億美元及36.5億美元。蔡偉榮指出，今年由於缺少大型IPO（首次公開募股）和新股發行市盈率下降等原因，每隻新股平均集資額下降至6.51億元人民幣。

料明年更多內地企業來港上市

今年香港新股集資額排名升至第四，主要是下半年美的集團（0300）、華潤飲料（2460）、順豐控股（6936）等大型股份上市，其中美的集資約356.66億元，大幅改善本港新股市場表現。蔡偉榮表示，美國減息周期的預期有助改善非美元區的流動性，而內地仍在收緊A股IPO市場，並支持企業境外上市，預計相當部分企業將於明年轉道來港上市，估計明年香港市場集資額有望達1200億元，其中潛在上市的大型內地公司包括電商公司、科技及金融行業等。他提到，與投行溝通時，明年上半年香港的潛在新股供應尚未完全準備好，因此明年下半年可能會較上半年表現更佳。

安永統計，今年香港IPO平均集資額達13.04億元，按年升91%；若撇除百億元級IPO，平均集資額7.58億元，按年升11%，但仍處於近年來較低水平。被問及平均集資額是否已止跌回升，蔡偉榮認為仍未見底，因香港市場新股估值仍有折讓，形容繼續處於「捱打」的狀態。

相關字詞﹕新股 安永

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