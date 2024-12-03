看淡即時配送業務增速 大摩高盛降美團目標價

其中，摩根士丹利表示，美團第三季外賣的單位經濟效益勝預期，不過第四季需求量就遜預期，集團預計今季即時配送訂單量按年將錄得低雙位數增長，第三季為中雙位數增長，當中外賣訂單因頻率降低而跌至約10%增長，美團閃購亦受到去年流感藥物配送高基數而受壓。

大摩降目標價至200元

該行重申美團「增持」評級，目標價由215元下調至200元，將2025年至2026年的經調整純利預測下調約3%，反映中東地區業務虧損擴大，將抵消核心本地商務的經營利潤1%至2%。大摩又指美團現價計的2025年預測市盈率約為18.5倍，經調整估值具吸引力，料2024至2026年的營業利潤年複合增長率為30%，是內地互聯網行業增長最快的公司之一，可趁第四季指引疲軟時，逢低買入美團。

摩通則將美團目標價由140元上調至200元，維持「增持」評級，除了因為美團是該行覆蓋的內地互聯網行業表現最佳的公司之一，集團變現能力不斷提升，以及到店及酒店業務收入韌性改善。該行又指，雖然消費環境低迷，美團獲利能力仍強勁，料明年調整後每股收益按年增長33%，是其覆蓋範圍內最快的增長公司之一，應享有最高的估值溢價。

摩通預計，由於第四季天氣較暖，加上美團閃購基數較高，美團今季即時配送收入按年增速將略低於第3季，但利潤能力將錄得明顯改善。該行又指，美團新業務虧損有望進一步改善，不過近日進軍沙特阿拉伯，將為2024年第4季及明年帶來更大虧損，有機會限制新業務整體減虧空間。