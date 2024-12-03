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經濟

新世界再換CEO 大行看淡

【明報專訊】新世界發展（0017）兩個月兩換行政總裁，事件引來大行關注。摩根大通指出，目前尚不清楚到底馬紹祥的辭任是新世界控股家族的決定，還是馬自願辭職，認為若是前者是較好情况，後者則可能已為公司舉起「紅旗」警號。

新世界昨日復牌，股價一度急升6.8%，及後升幅收窄，收報6.61元，升2.8%，成交額1.47億元。

摩通料股價普遍下行

摩通指是次突變即使由家族主導，仍難以消除投資者對新世界實際流動資金狀况的疑慮。雖管理層變動並不會影響公司的去槓桿化進程。

由選股角度來看，摩通續維持新世界「減持」評級，目標價僅5.6元。該行相信即將進行的企業行動將優先去槓桿，從股息及增長角度皆受影響，儘管該公司已有一些正面的信貸行動，如處置啟德體育園資產，但料股價仍將普遍下行。

美銀亦指新世界換CEO一事出乎市場預期，在企業管治方面向股票投資者釋放出負面信號，因馬紹祥擔任行政總裁時間不長。

該行認為，啟德體育園的股權轉移完成，以及北部都會區的發展模式改變，加入更多內地國營企業，或可部分解釋今次CEO變動的時機。

美銀指出，其基本情景為新世界仍在融資市場取得貸款，不論行政總裁是誰，鄭氏家族仍為主要決策者，不預期公司的去槓桿策略會有任何改變。該行認為新任CEO黃少媚在房地產業務擁有豐富的經驗，並在內地擁有良好的關係，這對其與國有企業在項目上的合作是有利的，但亦指黃在香港市場及租賃業務均缺乏往績，或引來憂慮。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，新世界發展內地佈局大，估計佔其資產淨值約45%，但相信最新換人將進一步加強其內地的營運以及執行能力，但同時認為黃少媚缺乏對本港業務的往績將是其弱點，她將需要證明以說服投資市場。

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