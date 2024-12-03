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經濟

香港寬頻：HGC大股東加入競購

【明報專訊】香港寬頻（1310）爆發爭奪戰，上月20日先獲中移動（0941）提出無約束力的現金收購要約後，公司昨再確認接獲環球全域電訊（HGC）大股東I Squared Capital提出無約束力的初步意向，表示有意收購公司的100%已發行股份。倘落實進行，預期將透過其投資組合公司HGC Global Communications Limited完成收購。公司昨日披露中移動收購作價為每股5.23元。股份已申請今日復牌。

披露中移動收購作價每股5.23元

香港寬頻昨開市前停牌，指待公布有關公司內幕消息及根據香港公司收購及合併守則的公告。

收市後，先發出公告披露I Squared Capital提出無約束力的初步收購公司100%權益的意向；其後另發通告披露中移動擬以每股現金要約價為5.23元，較公司11月29日上周五收市價4.86元僅溢價7.61%，但較公司初次披露中移動擬提現金收購要約前，即11月18日的收市價4.31元溢價21.35%。股份要約的最高代價約68.6億元；若計及股份要約、賣方貸款票據要約及受限制股份單位要約應付的最高代價約為77.97億元。

中移動提出股份要約的目的並非將公司私有化，其對於要約結束後維持其在聯交所的上市地位持開放態度。中移動擬透過其內部現金資源及或外部債務融資。中移動又指將繼續就要約與香港寬頻真誠接洽，並尋求其合作，旨在盡快滿足先決條件，以便股東有機會考慮並判斷要約的利弊。

據公告，分別持有香港寬頻13.91%及11.05%股份的加拿大退休金計劃投資委員會及TPG Wireman已作出「不可撤回承諾」，接受中移動的股份要約，TPG另外持有本金額9.7億元的賣方貸款票據，TPG已同意中移動提出的賣方貸款票據要約，先以每股換股價11.6元轉為股份，再以每股5.23元接受中移動收購。

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