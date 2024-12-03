恒指升126點 北水淨流入飈5倍

【明報專訊】內地經濟數據漸見起色，11月財新中國及上周六公布的官方製造業PMI同勝市場預期，帶動港股12月開局向好，曾升近270點，惟反彈升勢動力不足，收報19,550點，升幅減半至126點。北水淨流入急增5倍至近197億元，資金主力掃盈富基金（2800）。