內地財新製造業PMI見51.5 勝預期 連續兩月擴張升至5個月高位 大行：刺激措施初見效

明報記者

較能反映內地中小企及民營製造業的財新中國製造業採購經理指數，11月份升至51.5，較10月份提升1.2。製造業景氣進一步改善，受惠於供求加快擴張。11月製造業生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至今年7月以來、及去年3月來最高。受訪企業稱，需求基本面改善、新產品發布等因素支撐了新訂單增長。

新出口訂單指數近7個月高

11月份新出口訂單指數反彈至50水平之上，創近7個月來高位。企業反映，當月出口訂單增長主要集中在投資類別和中間品類，消費品類出口訂單量略有下降。11月製造業就業指數在收縮區間微升，但已連續三個月低於盛衰分界線，顯示當月就業情况雖邊際改善，但整體仍不樂觀。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業供應增加、需求擴張，企業增加購買，主動補庫存，樂觀情緒反彈，成本及銷售價格不同程度回升。

他續稱，9月底以來，一系列政策持續顯效，11月經濟修復有所提速，但當前經濟下行壓力仍較大，就業持續低迷，政策刺激效果仍未傳遞至就業市場，企業增加人手及增產信心有待加強。未來經濟內部結構性及周期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需要有充足準備。

匯豐：需增量政策維持明年內需增長

花旗發表報告稱，製造業PMI在11月超出預期並進一步擴張，經濟動能因政策支持等有明顯改善，對內地今年的增長目標充滿信心。至於明年，預期即將召開的中央經濟工作會議將繼續維持約5%的GDP目標。

匯豐環球研究指出，隨着近期的寬鬆政策逐漸發揮效果，提升了短期的內需，但認為需要增量政策來維持明年內需的增長，特別是在全球貿易面臨較高不確定性之下，更多的財政政策支持和貨幣寬鬆將是支持明年經濟增長的關鍵。