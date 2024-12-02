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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

按人生階段策劃退休安享晚年

【明報專訊】香港存款保障委員會（存保會）上周公布香港人「儲蓄安全感」指標調查，發現每人每月的平均儲蓄金額達9800元，較去年增近一成，再創調查以來新高。同時，該會對準退休人士（50至65歲在職人士）做了深入意見調查，發現他們平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠的「安全感」退休。為了安享退休生活，大家應如何綢繆？積金局指出，退休策劃由每個人初出茅廬直至退休，橫跨幾十年，涉及不同的人生階段，故了解每個階段的情况和優勢，有助適時為退休制訂適當的投資策略。

明報記者 袁國守

香港人「儲蓄安全感」指標調查由存保會委託香港中文大學香港亞太研究所進行，於今年8月23日至10月7日，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1001名18歲或以上的香港人，並對323名準退休人士（50至65歲在職人士）做了深入意見調查，以了解有關組別在儲蓄習慣上的變化。

該調查發現，有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，較2019年顯著上升，增加約10個百分點，而每人每月平均儲蓄金額為9600元，比2019年的9900元微跌3個百分點；平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用；受訪的準退休人士最常以銀行儲蓄 （57%）的形式儲錢為退休作準備，其次為投資金融產品 （30%）。

調查又顯示，現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪的準退休人士會傾向通過兼職工作（34%）、節省支出 （17%）及延後退休（17%）等方式，來維持生活穩定。

此外，調查結果顯示，準退休人士平均計劃在64歲退休，而直接影響他們退休後的「安全感」的三大主要因素為：健康的身體（79%）、足夠的儲蓄（43%）及穩定的居所（28%）。

參考積金局網站提供的建議，市民應按人生階段策劃退休，18至30歲屬青年期，一般都會想趁年輕和家庭負擔較小時，花費於自己喜歡的事情（例如旅行、追求潮流商品），以及進修增值等，他們大多認為退休是很遙遠的事，毋須急於考慮和做準備。

31至49歲宜投放更多資金投資

不過，年輕人應該善用時間及複息效應的優勢，由於年輕人距離退休仍有一段時間，退休儲蓄的投資期可以長達40年，他們應該考慮趁負擔較小時，盡早開始儲蓄並做適當的投資，即使金額不大，但透過複息效應滾存增值，效果會愈顯著。

至於31至49歲屬壯年期，打工仔在壯年期會經歷不同的人生階段，包括購置自住物業、結婚、生兒育女等，因此家庭責任和支出會相應增加。不過，與此同時，由於投身職場已有一段時間，入息會隨年資及職位晉升而增加，所以如果打工仔在此階段可以小心控制開支，應該有能力投放更多資金作退休投資。

積金局表示，在不同的人生階段，投資目標和承受風險能力可能會有所改變，所以打工仔應該定期檢討其退休投資組合，例如每半年或一年檢討一次，以確保它能配合自己的投資目標、承受風險能力，以及任何狀况之改變。當年紀漸長時，可以因應年齡逐步減持風險較高的資產（例如股票），並相應增持風險較低的資產（例如債券），以減低投資風險，保障長線回報。

50至64歲可將部分資金敲低風險產品

到50至64歲，屬中年期，打工仔在中年期正經歷職業生涯的黃金期，收入及職位好可能到達人生的高峰。另外，一些人生責任，例如償還樓宇按揭、供養父母和子女等，都已有較具體的預算，甚至已經完成。不過，由於年紀漸長，醫療支出有機會增加。隨着愈來愈接近退休年齡，中年期人士的投資期亦相應縮短，風險承受能力會逐步下降，這個時候可以考慮把部分退休投資轉到風險較低的投資產品（例如債券），以確保其退休投資組合能夠持盈保泰。

65歲及以後屬退休期，由於沒有工作時的固定收入，日常開支須靠積蓄及不固定的收入（例如投資利息或回報、租金收入、子女給予的零用錢等）支付。

如果遇上市場波動或個人支出（例如醫療支出）忽然增加，便有機會入不敷支。隨着香港人的平均預期壽命愈來愈長，退休生活隨時超過20年，再加上通脹令貨幣貶值，長遠而言，其購買力便會被削弱，故退休後仍然要維持適當投資。積金局還提醒，除了經濟上的考慮，退休策劃亦需要顧及退休人士退休後的生活及心理質素，可以考慮擴闊社交圈子、作適量運動、保持心境開朗及發展個人興趣等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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