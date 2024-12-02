泓都成交升逾倍 內地客入市增

明報記者 趙頌明

中原分區營業經理柳志明表示，堅尼地城泓都第3座高層D室，實用530方呎兩房間隔，享海景，新近以990萬元沽出、實呎18,679元，據悉買家為內地客，見價錢吸引、息口下調而入市自用。

海景兩房990萬沽 呎價1.86萬

原業主2020年3月1155萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓165萬元或約14%，連使費料實蝕約218萬元或19%。

囍滙特色戶售4620萬 料輸近五成

另資料顯示，灣仔囍滙第5座連天台及泳池特色戶，原業主早前叫價6500萬元，最終大減1880萬元或29%，至4620萬元由具內地背景買家購入，單位實用1803方呎，4房雙套間隔連1939方呎平台、天台及泳池，實呎25,624元；原業主2016年底以約6672萬元購入，帳面蝕約2052萬元，但由於當年原業主需付15%雙倍印花稅、即涉約1001萬元，若連使費料實蝕約3100萬元或約46%，金額、蝕幅料均為屋苑最大宗。

不過，市場亦錄得短炒獲利個案。市場消息指出，將軍澳公屋景林邨景桃樓高層6室，實用150方呎開放式間隔，今年4月獲投資者以自由市場價148萬元（已補地價）購入，單位成交後，隨即以208萬元放售，其間業主更在單位大門上，張貼宣傳單張和叫價，終獲買家議價，並減至165萬元易手，即累減43萬元或21%，實呎1.1萬元；單位約7個月升值17萬元或11%，扣除使費後料仍賺約13萬元或9%。

景林邨開放式戶逾半年升值一成

另中原分行區域營業董事黎宗文表示，大圍金獅花園1期A座中層04室，實用270方呎兩房間隔，以300萬元易手，實呎11,111元，新買家為上車客；原業主今年8月273萬元購入，持貨約3個月，帳面獲利約27萬元或約10%。

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