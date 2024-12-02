皓日兩房佔五成 社區配套成熟

明報記者 趙頌明

攝影 黃志東

屬單幢設計的皓日，是該區逾30年來的全新私宅，提供294伙，其中兩房單位佔全盤約五成，設145伙，實用440至511方呎；一房戶設85伙，佔全盤29%，實用320至328方呎；3房戶設58伙，佔全盤20%，實用592至771方呎；另外6伙分佈於3樓和37樓的特色戶，實用289至898方呎。項目自2021年底推售至今累售約140伙，套現總額約11.5億元。

全盤294伙 特色戶最大898呎

皓日標準樓層每層設10戶，分開前、後兩排；其中前排A至F室6伙，向南或西南，望牛頭角道、觀塘道方向，遠望德福花園及東九文化中心一帶，景觀較開揚；至於後排G至K室，向東北及北，望內園景及樓景為主，高層料望佐敦谷公園。

至於兩個現樓示範單位，其中33樓A室，實用770方呎3房1套間隔，以淺色和自然材料作主調，並融入金屬和瑪瑙點綴，營造和諧氛圍。客飯廳採直廳設計，設計師重新打造工作間與飯廳之間的間隔牆，提升飯廳空間感；主人睡房寬敞，擺放衣櫃及雙人牀後，仍可三邊落牀；由於單位內多個牆身為間隔牆，買家可按需要改動間隔，空間運用更靈活。

另33樓C室連裝修示範單位，實用508方呎兩房設計，享運動場景觀。設計師挑選一系列自然色調材料，並選用同一色調家具，融合現代美學與功能設計，適合年輕家庭；客飯廳以長形設計，設計師使用有色鏡子，使天然光線在整個單位內反射，增強空間感；睡房擺放主人大牀後仍可三邊落牀。

會所連園林逾萬呎 設戶外泳池

皓日設有住客會所，會所連園林空間逾1.5萬方呎，主要設施包括24小時健身室、25米室外泳池、宴會廳及休閒雅座，當中室外泳池屬同區單幢盤較罕有的設施。

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