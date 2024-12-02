樂風擬推太子大角嘴兩盤共200伙

基隆街盤短期公布命名

樂風集團創辦人及主席周佩賢接受本報訪問時指出，旗下基隆街1號項目計劃於一兩周內公布命名及介紹戶型，並預計今年底前或明年初發售。她表示，樓盤屬商住項目，涉約6.8萬方呎樓面，住宅部分將提供約140伙，戶型將較今年初推售的同系太子ELIZE PARK多元化，而該盤預計明年第三季落成，樓花期不足一年。

ELIZE PARK下季交樓

至於集團明年另一新盤則為界限街2C號項目，周指出，該盤規模較基隆街項目細，僅提供約60伙，總樓面約2.6萬方呎，項目將於明年首季推售，與樓盤預計落成時間相若。除全新盤外，同系ELIZE PARK亦已獲批入伙紙，預計下季收樓，屆時將會以現樓形式推出，並設現樓示範單位，當中頂層特色戶會以招標形式推出，呎價有望創項目新高。她補充，該盤全數52伙，目前已售出34伙，佔項目約65%，平均成交實呎約24,662元，最高成交呎價高約2.9萬元，項目暫套現約2.4億元。

對於早前ELIZE PARK有大手買家連購6伙後撻訂，周佩賢透露，據她理解是有關買家資金調動問題，並指市場多個新盤均有撻訂個案。她續指出，該6伙中，4伙已售出，售價亦較原先成交價高。周又謂，項目明年首季交樓時，將給予買家足夠時間安排按揭。

擬明年增土儲 欲30億收購

另近年發展商投地態度均見保守，但周佩賢指出，當各大發展商「去庫存」後，估計市場供應將會下跌，故集團認為明年會是吸納土儲時機，並預算以約20億至30億元收購；由於看好豪宅前景，目標除傳統核心區外，亦計劃首度涉足傳統豪宅區，如港島半山、跑馬地、何文田等。她指雖然樓市有不少未知因素，包括美國新總統上場，但估計影響會屬正面居多，她估計明年整體樓價將上升約5%，豪宅樓價更有力上升8%至10%。

明報記者 林尚民

（發展商專訪）