11年前名創優品掀內地平價用品攻港熱

好特賣HotMaxx今年連環開店

中國平價零售商名創優品MINISO早於2013年進軍香港，自2023年於香港轉變為直營市場以來，至今門店總數達到35間，更有指目標兩年達到100間門店。至於近期積極拓展業務的內地超市品牌好特賣HotMaxx，亦於今年在港各區連環開設據點，其中設於葵芳興芳路208號葵芳匯KF88地下3至4號舖，面積約1020方呎，月租約19萬元，呎租約186元。另市場消息稱，淘寶近月亦擬在港開設實體店，選址尖沙嘴廣東道中港城2樓全層，面積約4萬方呎，月租約50萬元，呎租約12.5元，擬開設大型家具體驗館。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事梁偉傑稱，近年香港興起平價消費熱潮，吸引不少內地品牌進駐，相信會成為市場新趨勢。