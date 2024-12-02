韓尚優品攻港 14萬租佐敦5200呎舖 月租低疫前逾半 主打售10至100元生活用品

明報記者 趙頌明

張李銘又稱，韓尚優品未來一年開設的店舖選址，會以人流比較密集的民生區，如旺角、荃灣及將軍澳等為主，而是次首度攻港，以月租約14萬元承租佐敦彌敦道315號地舖連地庫，建築面積共約5200方呎，呎租約26.9元，租約期為兩年，月租遠較優品360於2019年9月，即疫情前的月租30萬元低16萬元或53%，亦略低於該舖對上租戶龍城免稅藥妝店的月租15萬元水平。

擬未來一年3000萬港開設7分店

獲韓尚優品的香港獨家代理權的張李銘表示，他自己早於2013年已在港經營藥妝及雜貨店，高峰時旗下多達10間實體店，現時仍有8間實體藥妝店經營。

他又稱，鑑於近年港人北上消費及外遊熱潮，加上遊客消費降級，本港零售市道持續疲弱，故希望轉型售賣高質、平價及性價比高的產品，而韓尚優品佐敦店中，價格範圍設定在10至100元內，當中有七至八成商品售價低於40元。

料港零售業需3至5年才復蘇

張李銘認為，現時本港零售市道是過去10年來最艱難的時期，本地消費與市民收入有關，相信本港零售業需要3至5年時間才可復蘇。張解釋，選擇現時加盟韓尚優品，主要由於韓尚優品類似十蚊店，經營價格親民、風格時尚、提供緊跟潮流的生活日用品，產品以功能性、品質、設計和性價比高見稱，更可因應本地市場，生產有香港特色的產品，相信可吸引本地民生及外籍遊客的消費市場。與內地電商平台淘寶或京東等相比，張李銘認為，大家價錢差不多，但韓尚優品的貨品質量有優勢，而且於實體店購物不會於購買後才發現貨不對辦的情况。

公司10年前成立 總部設於義烏

張李銘又稱，韓尚優品於2014年成立，總部位於內地有「國際小商品之都」之稱的浙江省義烏市，現時全球開設逾1000間門市，遍佈中國內地、馬來西亞、菲律賓、新西蘭、墨西哥、科威特、印度、美國、法國、俄羅斯、伊拉克等逾60個國家，產品涵蓋健康美容、創意家居、文具、數碼配件及流行包飾等。