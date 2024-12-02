布少明：租價齊穩 料吸長線投資者入市

差餉物業估價署日前公布，10月份私人住宅售價指數按月升約0.6%，是連跌5個月後首度回升。至於美聯樓價指數最新（11月25日）報127.93點，較10月上升約0.5%，與官方樓價指數同步回穩。至於租金方面，差估署10月份私人住宅租金指數按月回落約0.3%，自今年2月後首次錄跌幅；期內美聯租金走勢圖10月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.87元，走勢與差估署同步。值得一提的是，美聯租金走勢圖依然累升約5.7%。

個人認為，樓市出租價格齊穩，絕對有助吸引投資者買樓收租、以及租客「租轉買」；現時多個屋苑「供平過租」情況已經重臨，相信有助吸引「租轉買」，以及長線投資者入市，勢對樓市帶來正面刺激作用。

須留意的是，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家名稱作分析，10月公司買家（以買家姓名辨別）的住宅註冊量錄236宗，比起9月114宗大升107%，並創5個月新高。鑑於10月註冊個案一般主要反映9月市况。公司買家很多都是投資者，因此以上數字可在一定程度上反映，投資者買樓意欲回升的情况。此外，隨着明年聯儲局勢將進一步減息，香港銀行勢「跟減」，除了可減輕準買家及供樓人士負擔，亦使「供平過租」情况進一步湧現，吸引更多租客轉租為買，支持樓市。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]