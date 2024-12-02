廖偉強：吸引人才落戶 港全方位受惠

要擺脫困難，推動香港繼續發展，人才是不能少的元素。香港作為一個國際金融中心，一直以來都吸引世界各地的人才來尋找機會；而政府近年的輸入人才計劃，是一項重要政策。輸入人才可以有助香港經濟增長，提升本地企業競爭力；而高端人才落戶香港，帶來新技術、知識和創意，有助推動經濟的多元化發展。此外，輸入人才有效填補本地勞動市場空缺，尤其是需要專業技能的工種；另外亦正好解決未及培育人手的問題，確保相關產業能繼續發展。同時間，這些移居香港的專業人士，通過知識同經驗分享，可提升本地員工的專業能力。

人才落戶香港，為樓市帶來持續的新動力。雖然這些人才來港發展，初期要適應新的生活，而且每每抱着嘗試的心態，所以未必會到埗不久就買樓，但當在香港逐漸適應下來時，始終會考慮置業。另外，由於外來人才逐漸成為租務市場的一大客源，令投資者亦開始注意到當中的吸引力。樓價已下跌至一個低水平，相反租金長升長有，收租回報率變得十分吸引。對於現時仍有實力的投資者，物業必定會是他們下注的選項之一。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]