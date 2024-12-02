陳永傑：供平過租屋苑增至59個

上月本港銀行跟隨美國減息0.25厘，新做樓按的實際按息降至3.625厘。以貸款額500萬元計算，分30年還款，每月供款降至22,803元，較7月減息前月供24,233元減少1430元，全期利息開支節省逾50萬元。過往供樓利息較高，租抵過供，不少人傾向租樓。再者，以往物業市場回報率偏低，假設投資者購入一個單位收租，每月供款2萬元，每月收租卻只有15,000元，當然會令到打算買樓收租的投資者卻步。但銀行兩度降息後，置業人士能享受「供平過租」，即是每月供款金額較租住同一單位的租金為低。

最新公布的中原地產城市租金回報率9月份升至3.47厘，創12年新高，143個藍籌屋苑之中，供平過租的屋苑增至59個，比去年同期9個大升5倍；回看去年同期數據，僅兩個屋苑的回報率高於4厘，更多達六成屋苑不足3厘。隨着息口回落，目前有4厘以上的高回報屋苑多達22個，而回報不足3厘的屋苑更大減至只有24個。

細價樓回報率跑贏大市，得寶花園9月回報率升至5.16厘，是逾12年以來首次有屋苑升破5厘。

本公司放盤網頁顯示，該屋苑現有30多個二手放盤，最平叫價310萬元，面積253方呎，市值租金約1.1萬元，借七成分30年還款，按息3.625厘，月供約9900元，平過租樓一成。其他高回報的上車屋苑，有沙田河畔花園、西環嘉輝花園及大埔中心等。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]