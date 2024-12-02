溫傑：金活醫藥續拓業務 前景可留意

現時集團業務範圍已覆蓋全國34個省市及港澳地區，成為了中國藥品及保健品進口百強企業之一。旗下銷售的產品包括多種知名醫藥及健康產品，例如在香港知名度非常高，可算是人人皆知的京都念慈庵川貝枇杷膏及喇叭牌正露丸等。

近年集團持續轉型升級，例如全面構建「線上線下新零售生態圈」，通過數位化轉型提升消費者的購物體驗，以捕捉消費者日趨線上買藥的趨勢。另外，集團自2015年收購深圳東迪欣科技55%股權後，積極探索全球醫療健康電子產品市場，增加產品種類及收入來源。相關發展印證管理層執行力強，善於把握行業變化帶來的機遇。

集團於11月26日發出公告，指旗下位於深圳市龍崗區寶龍工業城的金活‧龍德生命健康產業園自當天起已正式投入使用，進一步助力集團於醫療健康產業發展。根據早前其他相關公告，是次計劃是作為實現集團推動科研創新的重要部署。此產業園將為行業提供專業化生物醫藥硬件及共享設備平台，以推動港藥落地港、深港中醫生產及流通、品牌規劃與專利佈局、宏觀趨勢與融資等多類服務。

簡單而言，產業園可利用集團的產業資源及成熟的銷售網絡、營銷能力，整合不同醫藥供應鏈企業資源，為園區企業有效拓寬產品市場渠道。同時，園區可提供一站式服務，包括融資、上市及法律等，加速育成符合集團戰略方向的醫藥項目及品牌。

管理層表示，產業園是集團重點戰略項目，落成後並可望帶來額外的收入增長動力，令收入模式更趨多元化，並成為未來集團的創新引擎。我們認同，隨着往後園區匯集科研機構、深港醫療企業及中醫等公司，可望與集團本身形成強大協同效應。事實上，金活醫藥致力搭建一個完善的藥品和保健品上下游供應鏈體系，正逐步朝成為中國領先及全球知名的大健康產品全渠道供應鏈企業推進。

業績方面，今年上半年中期業績，收入為5.26億元人民幣，按年下降4.9%；期內純利為3072萬元人民幣，按年亦有所倒退。管理層解釋，業績下跌主要是由於疫情管控措施取消的正面效應減少，令從事品牌進口醫藥及保健產品的中國分銷業務受影響。考慮到集團業務穩健，業務及產品亦趨向多元化，加上現時產業園落實有望帶來額外的潛在收益，發展前景值得留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]