施羅德投資：美股2025續看好 新興市場具吸引力

美經濟樂觀 就業強勁料支持消費

隨着2024年下半年的強勁表現，美國經濟增長前景看來保持樂觀，尤其是在消費及勞動市場方面。雖然對美國消費者信心的擔憂曾經引發對當地經濟的疑慮，但近期錄得的數據已紓緩了這些擔憂。美國消費者儲蓄總額仍然高達近20萬億美元，強勁的就業數據預計將繼續支持消費支出。

近藤敬子表示，即使通脹仍然受控而市場亦已消化了更激進的貨幣政策立場，但美國聯邦儲備局的減息時間表和幅度仍然存在不確定性；儘管如此，隨着美國收益率曲線正常化並進入政策寬鬆周期，環球股市前景看來依然樂觀。

至於歐洲，近藤敬子認為歐洲央行在今年3次減息後已變得「依賴數據」。近期的經濟數據顯示，德國8月份的新工廠訂單下跌，進一步加劇了市場對歐洲經濟長期低迷的憂慮。隨着2025年的到來，預計歐元區將繼續在通脹預料保持在可控情况下調低利率，以應對經濟增長疲弱。

近藤敬子指出，美國整體通脹率已降至3%以下，並被認為正在經歷經濟「軟着陸」，這為股票市場創造了良好機會，尤其偏好美國整體股市。雖然歐洲的經濟和盈利增長放緩，但在新興市場及亞洲卻出現了相反的情况，為這兩個地區提供了具吸引力的入市時機。

債券可發揮分散投資作用

政府債券在夏季的市場調整期間出現強勁反彈，確定了其避險資產特性重現。債券未來可望在投資組合中發揮其分散投資的作用，預計歐洲政府債券將會在減息周期中受惠，其投資多元化的作用使該資產類別顯得具吸引力。近藤敬子表示，在亞洲，強勁的經濟增長，尤其是在中國、印度和印尼，可能會推動亞洲信貸表現，預計其提供的信貸利差將比美國和歐洲債券更具吸引力。此外，許多新興市場本地貨幣債券的收益率極具吸引力，從而在2025年可望帶來可觀的回報。

近年來，私募市場資產在環球及亞洲投資者中愈來愈受到重視，近藤敬子對這一趨勢表示支持。她指出，將此類資產納入多元化投資組合的好處，其中一大特點是與其他資產類別的相關性較低。此外，私募股權 （PE）的信貸利差高於非投資級別債券。

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