明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：AI產業壯大 核電股受惠

【明報專訊】2011年發生日本311大地震後，多國曾決定逐步廢核，但近年風向有變，因講求實際的企業和民眾畢竟佔多數，加上AI產業急速壯大，電力需求有增無減，核電概念股因而再度吃香，是晶片股以外值得吼實的板塊。

今年上半年本欄曾提及，在AI風潮下，一眾晶片股尤其是Nvidia（英偉達）（美：NVDA），前景充滿無限想像，但若不想個人投資組合持股過分集中，還可留意同樣受惠於AI增長的電力股，當時（5月）推介的公用事業ETF，例如Vanguard Utilities Index Fund ETF（美：VPU）及Utilities Select Sector SPDR Fund （美：XLU），算交出不錯成績，年初迄今雙雙累漲逾30%。

背後簡單的邏輯是，沒有一家科技公司想輸掉這場AI競賽，故彼此大舉興建AI數據中心，所需的電力投資估計高達數萬億美元。由於現有再生能源仍無法全面取代核能，所以愈來愈多國家「走回頭路」，重新考慮使用核電。

在歐洲，去年4月開始全面退出核能發電的德國，民情已見逆轉，有調查發現，過半德國民眾認為，逐步淘汰核能是項錯誤政策。美國科技巨擘Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）和亞馬遜（美：AMZN），均已開始投資「小型核電廠」，以應付AI逐漸擴大的電力需求，故核電股一度炒高。

至於中國，據《中國核能發展報告（2024）》藍皮書顯示，2023年內地在建核電工程穩步推進，全年新開工核電機組5台，核電工程建設投資完成額949億元人民幣，創近5年最高水平；截至2023年底，在建核電機組26台，總裝機容量3030萬千瓦，均保持全球第一。

大摩籲增持中廣核電力 目標3.69元

Pragmatism稱之為實用主義好，又或務實主義好，目前在全球仍佔上風，因此從投資角度看，隨AI冒起，除了晶片和電力股，具核電概念的股份也值得持有。核能原料為鈾，可受惠於核電需求上升，故不妨吼實鈾ETF如Global X Uranium ETF（美：URA），惟短期呈小雙頂，待回落至29美元附近始買入。個股方面，可留意美國最大電力生產商和零售能源供應商之一的Vistra Corp（美：VST），集團擁有4.1萬兆瓦的核能、煤炭、天然氣和太陽能發電，以及其一全球最大的公用事業規模電池項目，股價走勢相當標青，年初至今飈逾3倍。

回看本港，中廣核電力（1816）屬正路之選，公司主要營運核電廠，收入來自核電發電，若核電項目數目長遠增加，收入及盈利可持續增長。大摩近日予中廣核電力「增持」評級，因市場對電價的憂慮開始緩和，中廣核電力在盈利能力改善的情况下，可能會出現另一輪重估，將其目標價由3.1元上調至3.69元，相比上周五收市價2.58元，潛在升幅達43%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

相關字詞﹕袁國守 投資心戰室

上 / 下一篇新聞

太地10億改建穗文化中心項目 納太古匯版圖 變身攻高檔零售
太地10億改建穗文化中心項目 納太古匯版圖 變身攻高檔零售
伙珠江實業荔灣建零售文化大型項目
伙珠江實業荔灣建零售文化大型項目
領展完成翻新秀茂坪商場 回報率料兩成
領展完成翻新秀茂坪商場 回報率料兩成
香港設計中心籲提升設計產業佔經濟比重
香港設計中心籲提升設計產業佔經濟比重
「蔚小理」11月銷量 齊錄雙位數升幅
「蔚小理」11月銷量 齊錄雙位數升幅
東方匯理財富管理：特朗普上台在即 美股較中資股值博
東方匯理財富管理：特朗普上台在即 美股較中資股值博
投資組合宜加入黃金避險
投資組合宜加入黃金避險
MDRi調查：美大選後 港星投資者均擬增持美資產
MDRi調查：美大選後 港星投資者均擬增持美資產
釣魚裝備一哥 樂欣收入未止跌
釣魚裝備一哥 樂欣收入未止跌
UNIQLO太古城舖引入日咖啡店 不斷革新品牌 迎內地等旅客穩步回流
UNIQLO太古城舖引入日咖啡店 不斷革新品牌 迎內地等旅客穩步回流
內地回收商愛博綠 擬明年拓港星市場
內地回收商愛博綠 擬明年拓港星市場
CertiK：傳統行業採Web 3增 安全審計需求升
CertiK：傳統行業採Web 3增 安全審計需求升
初創研手提快速核酸測試儀
初創研手提快速核酸測試儀
現場快測需求大 包括血糖妊娠指標毒品等
現場快測需求大 包括血糖妊娠指標毒品等
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：瑞銀賭股首選 金沙Call 25998
劉思明：瑞銀賭股首選 金沙Call 25998
張兆聰：美團業績佳 後市可較樂觀
張兆聰：美團業績佳 後市可較樂觀
張兆聰：科帕特穩步增長 冷門之選
張兆聰：科帕特穩步增長 冷門之選
伍禮賢：國泰客運量增長樂觀 前景看俏
伍禮賢：國泰客運量增長樂觀 前景看俏
涂國彬：憧憬美聯儲減息 金價續穩守突擊
涂國彬：憧憬美聯儲減息 金價續穩守突擊
投資者及理財教育委員會：綠色金融產品多元化 各有特點
投資者及理財教育委員會：綠色金融產品多元化 各有特點
謝偉銓：做好養老金融 改善晚年生活
謝偉銓：做好養老金融 改善晚年生活
《幫你格價》：善用早鳥優惠食聖誕自助餐
《幫你格價》：善用早鳥優惠食聖誕自助餐
沈永年：深圳口岸大比併 各具特色
沈永年：深圳口岸大比併 各具特色
施羅德投資：美股2025續看好 新興市場具吸引力
施羅德投資：美股2025續看好 新興市場具吸引力
陳正犖：短期減息概率低 澳元料反彈
陳正犖：短期減息概率低 澳元料反彈
許健生：生產力局高峰會聚焦AI等前沿技術
許健生：生產力局高峰會聚焦AI等前沿技術
溫傑：金活醫藥續拓業務 前景可留意
溫傑：金活醫藥續拓業務 前景可留意
袁國守：港股短期料難脫上落市格局
袁國守：港股短期料難脫上落市格局
林少陽：港股19000具一定防守力
林少陽：港股19000具一定防守力
技術取勝：中芯處200天線之上
技術取勝：中芯處200天線之上
李聲揚：拆解海洋公園真實業績
李聲揚：拆解海洋公園真實業績
蔡金強：以愛之名：論桑弘羊《鹽鐵論》三問
蔡金強：以愛之名：論桑弘羊《鹽鐵論》三問
艾雲豪：星級餐廳投資評級殊途同歸
艾雲豪：星級餐廳投資評級殊途同歸
李順威：理解市場須經歷多個階段
李順威：理解市場須經歷多個階段
劉思明：國策受惠股留意招商證券金沙
劉思明：國策受惠股留意招商證券金沙
瑞銀亞洲：績後倘看淡後市 美團熊60157
瑞銀亞洲：績後倘看淡後市 美團熊60157
摩根大通亞洲：日圓見1月高 美日沽10359
摩根大通亞洲：日圓見1月高 美日沽10359
周顯：部分莊家高槓桿炒股爆煲
周顯：部分莊家高槓桿炒股爆煲
王弼：博反彈宜選巨型軟件股
王弼：博反彈宜選巨型軟件股
曾淵滄：年結前留意異動股
曾淵滄：年結前留意異動股
湯文亮：港如何迎接人流驟增
湯文亮：港如何迎接人流驟增
陳永傑：供平過租屋苑增至59個
陳永傑：供平過租屋苑增至59個
廖偉強：吸引人才落戶 港全方位受惠
廖偉強：吸引人才落戶 港全方位受惠
布少明：租價齊穩 料吸長線投資者入市
布少明：租價齊穩 料吸長線投資者入市
王品弟：樓價喘定 成交有力再上
王品弟：樓價喘定 成交有力再上
韓尚優品攻港 14萬租佐敦5200呎舖 月租低疫前逾半 主打售10至100元生活用品
韓尚優品攻港 14萬租佐敦5200呎舖 月租低疫前逾半 主打售10至100元生活用品
11年前名創優品掀內地平價用品攻港熱
11年前名創優品掀內地平價用品攻港熱
樂風擬推太子大角嘴兩盤共200伙
樂風擬推太子大角嘴兩盤共200伙
一手周末60宗成交 跌七成
一手周末60宗成交 跌七成
藝里坊．1號一房548萬沽 6年蝕45%
藝里坊．1號一房548萬沽 6年蝕45%
Owl Square近2600萬購馬頭圍道舊樓
Owl Square近2600萬購馬頭圍道舊樓
皓日兩房佔五成 社區配套成熟
皓日兩房佔五成 社區配套成熟
泓都成交升逾倍 內地客入市增
泓都成交升逾倍 內地客入市增
按人生階段策劃退休安享晚年
按人生階段策劃退休安享晚年