投資者及理財教育委員會：綠色金融產品多元化 各有特點

綠色金融是通過金融工具和資本市場，支持環保和可持續發展項目的資本流通。這包括綠色信貸、綠色債券、ESG基金等等，以不同形式引導資本流向低碳、可再生能源、節能減排等領域，促進經濟與環境的協同發展。

投資綠色金融不僅有助於應對全球氣候變遷，減少碳排放，還能促進技術創新和產業升級。對投資者而言，納入環境、社會和管治（ESG）因素的投資策略能夠改善風險管理，提升投資組合的穩定性和多元化。

隨着政策推動和市場需求增長，綠色金融產品的市場日益廣闊，常見的產品包括ESG基金、綠色債券及低碳指數ETF基金等等 ，產品各具特色，投資者可因應自身的需要，投資目標和風險承受能力，以作選擇。

ESG基金適合長期投資

ESG基金專注於投資在環境、社會責任及公司治理方面表現優異的企業或項目的基金，投資目標是提升投資組合的可持續性和社會責任，同時實現財務回報。ESG基金例子包括專注於氣候變化、環保或可持續發展等投資主題，以及獲香港證監會認可的ESG基金。這種基金適合注重可持續發展及長期投資，希望改善風險管理的投資者。

綠色債券提供穩定收益

綠色債券是為資助環保和可持續發展項目而發行，資金用途包括可再生能源、節能減排、污染治理等，投資目標是資助具環保效益的項目，提供穩定的債券收益，並促進環境保護。綠色債券包括香港政府發行的綠色零售債券，例如港元綠色零售債券。綠色債券適合希望獲得穩定收益及支持環保項目的投資者。

低碳指數ETF基金須承擔波動風險

低碳指數ETF基金利用ETF基金形式，以方便及成本效益的方式，投資與低碳相關的指數，投資目標是跟蹤市場指定的與低碳相關的指數表現。這類基金包括獲香港證監會認可的與低碳指數相關的ETF基金，適合能承擔市場波動風險及看好低碳經濟發展的投資者。

透過了解綠色金融的概念及選擇合適的產品，投資者既能投資，亦為環境保護和社會可持續發展貢獻力量。一如其他投資產品，投資者在投資ESG產品前應詳細審閱其披露文件，以了解產品特色、目標及風險。投資者亦可參考不同的ESG表現評級及指標，仔細審閱有關產品的條款，以便做出明智的投資決策。這些產品披露文件詳細說明了有關公司在ESG領域上的目標、策略、行動及如何權衡等等，幫助投資者評估產品是否符合自己的投資目標和價值觀。最後，投資者亦應充分了解這些產品的投資風險，並評估它們是否符合自己的風險承受能力。

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