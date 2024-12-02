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經濟
2024年12月2日星期一
涂國彬 投資先機
投資策略
太地10億改建穗文化中心項目 納太古匯版圖 變身攻高檔零售
伙珠江實業荔灣建零售文化大型項目
領展完成翻新秀茂坪商場 回報率料兩成
香港設計中心籲提升設計產業佔經濟比重
「蔚小理」11月銷量 齊錄雙位數升幅
東方匯理財富管理：特朗普上台在即 美股較中資股值博
投資組合宜加入黃金避險
MDRi調查：美大選後 港星投資者均擬增持美資產
釣魚裝備一哥 樂欣收入未止跌
UNIQLO太古城舖引入日咖啡店 不斷革新品牌 迎內地等旅客穩步回流
內地回收商愛博綠 擬明年拓港星市場
CertiK：傳統行業採Web 3增 安全審計需求升
初創研手提快速核酸測試儀
現場快測需求大 包括血糖妊娠指標毒品等
環球經濟數據
劉思明：瑞銀賭股首選 金沙Call 25998
張兆聰：美團業績佳 後市可較樂觀
張兆聰：科帕特穩步增長 冷門之選
伍禮賢：國泰客運量增長樂觀 前景看俏
涂國彬：憧憬美聯儲減息 金價續穩守突擊
投資者及理財教育委員會：綠色金融產品多元化 各有特點
袁國守：AI產業壯大 核電股受惠
謝偉銓：做好養老金融 改善晚年生活
《幫你格價》：善用早鳥優惠食聖誕自助餐
沈永年：深圳口岸大比併 各具特色
施羅德投資：美股2025續看好 新興市場具吸引力
陳正犖：短期減息概率低 澳元料反彈
許健生：生產力局高峰會聚焦AI等前沿技術
溫傑：金活醫藥續拓業務 前景可留意
袁國守：港股短期料難脫上落市格局
林少陽：港股19000具一定防守力
技術取勝：中芯處200天線之上
李聲揚：拆解海洋公園真實業績
蔡金強：以愛之名：論桑弘羊《鹽鐵論》三問
艾雲豪：星級餐廳投資評級殊途同歸
李順威：理解市場須經歷多個階段
劉思明：國策受惠股留意招商證券金沙
瑞銀亞洲：績後倘看淡後市 美團熊60157
摩根大通亞洲：日圓見1月高 美日沽10359
周顯：部分莊家高槓桿炒股爆煲
王弼：博反彈宜選巨型軟件股
曾淵滄：年結前留意異動股
湯文亮：港如何迎接人流驟增
陳永傑：供平過租屋苑增至59個
廖偉強：吸引人才落戶 港全方位受惠
布少明：租價齊穩 料吸長線投資者入市
王品弟：樓價喘定 成交有力再上
韓尚優品攻港 14萬租佐敦5200呎舖 月租低疫前逾半 主打售10至100元生活用品
11年前名創優品掀內地平價用品攻港熱
樂風擬推太子大角嘴兩盤共200伙
一手周末60宗成交 跌七成
藝里坊．1號一房548萬沽 6年蝕45%
Owl Square近2600萬購馬頭圍道舊樓
皓日兩房佔五成 社區配套成熟
泓都成交升逾倍 內地客入市增
按人生階段策劃退休安享晚年
涂國彬：憧憬美聯儲減息 金價續穩守突擊
【明報專訊】本欄一直跟進並分析道，黃金既有故老相傳的避險需求，但打從金融海嘯後開始，多年來同時享受量寬和超低息環境支持，作為逐利誘因。
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伙珠江實業荔灣建零售文化大型項目
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初創研手提快速核酸測試儀
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環球經濟數據
劉思明：瑞銀賭股首選 金沙Call 25998
張兆聰：美團業績佳 後市可較樂觀
張兆聰：科帕特穩步增長 冷門之選
伍禮賢：國泰客運量增長樂觀 前景看俏
涂國彬：憧憬美聯儲減息 金價續穩守突擊
投資者及理財教育委員會：綠色金融產品多元化 各有特點
袁國守：AI產業壯大 核電股受惠
謝偉銓：做好養老金融 改善晚年生活
《幫你格價》：善用早鳥優惠食聖誕自助餐
沈永年：深圳口岸大比併 各具特色
施羅德投資：美股2025續看好 新興市場具吸引力
陳正犖：短期減息概率低 澳元料反彈
許健生：生產力局高峰會聚焦AI等前沿技術
溫傑：金活醫藥續拓業務 前景可留意
袁國守：港股短期料難脫上落市格局
林少陽：港股19000具一定防守力
技術取勝：中芯處200天線之上
李聲揚：拆解海洋公園真實業績
蔡金強：以愛之名：論桑弘羊《鹽鐵論》三問
艾雲豪：星級餐廳投資評級殊途同歸
李順威：理解市場須經歷多個階段
劉思明：國策受惠股留意招商證券金沙
瑞銀亞洲：績後倘看淡後市 美團熊60157
摩根大通亞洲：日圓見1月高 美日沽10359
周顯：部分莊家高槓桿炒股爆煲
王弼：博反彈宜選巨型軟件股
曾淵滄：年結前留意異動股
湯文亮：港如何迎接人流驟增
陳永傑：供平過租屋苑增至59個
廖偉強：吸引人才落戶 港全方位受惠
布少明：租價齊穩 料吸長線投資者入市
王品弟：樓價喘定 成交有力再上
韓尚優品攻港 14萬租佐敦5200呎舖 月租低疫前逾半 主打售10至100元生活用品
11年前名創優品掀內地平價用品攻港熱
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