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經濟

內地回收商愛博綠 擬明年拓港星市場

【明報專訊】內地回收商愛博綠（美：CZTI）最近正部署到美國納斯達克上市，擬按每股12.8至16美元發行250萬至375萬份預託股份，料淨集資約3000萬至4000萬美元。集團創辦人兼首席執行官唐百通接受訪問時表示，冀在內地將回收產業延伸到下游發展，物色處理廢舊、拆解公司及再生物料公司投資，並擬於明年到香港及新加坡發展。

他指出，自1998年大學畢業後便從事互聯網行業，到2012年涉足回收業，於2016年創立愛博綠。他當時想藉「互聯網+回收」概念發展成家電回收平台，最終最近內地的家電以舊換新大派用場。他們既與家電製造業、流通領域如蘇寧電器、賣場等合作，亦有註冊回收員3萬多人，甚至與下游鋼廠及拆解商等共30多個伙伴在全國運作。去年度營收超過40億元人民幣。他認為招股時的估值較保守，冀吸引投資者參與並賺取回報。

廢棄物回收變有用資源比例逾90%

現時愛博綠回收的品類包括廢金屬；廢舊家電如空調、雪櫃、洗衣機；廢塑料甚至舊衣服。他說短短兩年內集團晉身成回收廢舊家電第二，過去兩年整體毛利率更在上升，將廢棄物回收並變成有用的資源比例更逾90%。將來內地推動更多由消費者付費回收，改變現時企業付費格局，加上他們涉足下游企業投資，該等企業的毛利率往往介乎20%至30%而言，相信集團毛利率仍有提升空間。

集團早前亦有派員到香港及新加坡調研，「香港的用戶習慣是使用電話找人過來回收。」唐百通說反而這有空間讓他們的方案、App及技術在港建立更健全的回收網絡。加上他們已與新加坡經濟發展局、科技研究局及國家環境局展開深入討論，他期望明年打入新加坡及香港市場。另由於集團已建立完整碳追蹤體系，他相信這有助很多生產性企業匯集資料撰寫ESG報告時，取得更多有用的數據支持，料這會衍生出新業務模式作進一步發展。

相關字詞﹕經濟發展局 納斯達克 唐百通 愛博綠

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