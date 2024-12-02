MDRi調查：美大選後 港星投資者均擬增持美資產

在該項調查中，香港投資者的投資分佈現時主要以香港市場為主（佔58%），其次為美國市場（佔19%）。

港星投資者現重倉當地市場

隨着2024年美國大選結束，以及全球經濟的樂觀情緒增強，香港投資者明顯改變2025年的投資部署，計劃增加美國市場的投資佔比（由19%升至24%）。

該調查結果顯示，新加坡投資者的投資趨勢與香港投資者亦大致相同。現時新加坡投資者在新加坡本土市場的投資分配為60%，美國則僅佔他們投資組合的19%。

2024年美國大選後，新加坡投資者對於增加在美投資的意欲轉強，美國市場的投資佔比預期將由19%增至22%。

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